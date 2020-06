Miriana Trevisan a Ballando Con Le Stelle? Appello a Milly Carlucci

Miriana Trevisan si pronuncia su Ballando Con Le Stelle facendo trapelare un suo desiderio di partecipare e torna a parlare di Pago

Le indiscrezioni su Ballando Con Le Stelle 2020 continuano a fare il giro del web, nonostante manchino ancora alcuni mesi. I nomi delle coppie del talent di Milly Carlucci sono tantissimi, ma mancava quello della showgirl Miriana Trevisan.

Milly Carlucci aveva affermato che i nomi dei concorrenti erano stati già decisi prima del lockdown. Ma visto che il talent di Rai 1 è stato rinviato in autunno, il cast potrebbe subire delle modifiche? Se così fosse, la conduttrice potrebbe cogliere l’appello di Miriana Trevisan, la quale parteciperebbe volentieri a Ballando Con Le Stelle. Inoltre è anche tornata a parlare dell’ex marito, Pago.

Miriana Trevisan e I suoi progetti televisivi

L’ex showgirl di Non È La Rai è stata la prima protagonista del nuovo appuntamento nel digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella su Viaradio. La Trevisan ha rivelato un suo sogno nel cassetto che rigua proprio il talent del sabato sera di Rai 1. “Mi piacerebbe tantissimo partecipare. Sarebbe un ritorno alle origini“.

Ma Miriana Trevisan non ha parlato solo di Ballando Con Le Stelle. Infatti ha parlato di un suo grande ritorno in TV con un nuovo programma. Purtroppo però non ha potuto rivelare più di tanto: “magari tra un mesetto lo dirò” sono state le uniche parole della showgirl a riguardo.

Le rivelazioni su Pago

Miriana Trevisan ha rivelato che trascorrerà l’estate in Sardegna non troppo lontana da Pago. “Voglio godermi la mia Italia”, ha affermato la showgirl. Ma ha anche specificato: “non sarò lontana da Pago, così nostro figlio Nicola potrà stare sia con lui che con me“. Inoltre, pur di non far impazzire il gossip come accadde dopo la rottura tra Pago e Serena, ha precisato: “io sarò da una parte e lui dall’altra. Pago ha la sua vita, noi ci vediamo solo per il bambino”.