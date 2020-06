Amici Speciali, il vincitore è Irama, secondo classificato è Michele Bravi

Amici Speciali, trionfa Irama, Stash si ritira e secondo classificato è il cantante Michele Bravi con il 48% dei voti

Con il 52% dei voti vince Amici Speciali, Irama. Si è conclusa la maratona di Amici Speciali di Maria De Filippi per combattere il Coronavirus. In giuria come noto hanno preso parte i seguenti giurati: Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Eleonora Abbagnato, che hanno decretato il vincitore di questa gara della solidarietà il cantante toscano Irama che ha cantato il nuovo singolo “Mediterranea” già grande successo e insignito come tormentone estivo.

Stash annuncia che presto sarà papà per la prima volta. La padrona di casa Maria De Filippi ha annunciato, che grazie alle sfide di Amici Speciali sono stati ricavati 400 mila euro che andranno alla Protezione Civile, che si vanno a sommare ai ricavi delle quattro serate precedenti. I quattro finalisti sono stati: Umberto Gaudino, Alessio Gaudino, Michele Bravi, Michele Bravi e il vincitore di Amici Speciali Irama.

Gara 1 – Il ballerino Umberto Gaudino contro l’altro ballerino Alessio Gaudino: Umberto sceglie Alberto Urso e Andreas. Mentre il Ballerino Alessio sceglie Giordana Angi e Stash. J-Ax presenta il suo nuovo singolo Una voglia Assurda.

Umberto Gaudino balla “Tango Della Gelosia” di Vasco Rossi. Stash canta il suo inedito “Non è vero”. Alberto Urso canta “Quando quando quando”. Alessio Gaudino balla “Spalle al muro” di Renato Zero. Giordana Angi canta l’inedito “Amami adesso”. Umberto Gaudino balla “Love Story Where do I begin”. Il fidanzato di Veronica Peparini, Andreas, balla “Cara” di Lucio Dalla

Alessio Gaudino balla la colonna sonora di “Interstellar”.

Gara 2 – Il ballerino Alessio Gaudino contro Michele Bravi: Alessio sceglie Gabriele che si aggiunge a Giordana e Stash. Michele Bravi sceglie Gaia Gozzi, il giovane rapper Random e Javier Rojas, vincitore di Amici della categoria ballerini.

Michele Bravi canta “La vita breve dei coriandoli”. Gabriele Esposito balla “Breathe on me” di Britney Spears. Gaia Gozzi continua e canta “Coco chanel”. Alessio Gaudino balla “Believe” di Cher. Giordana Angi canta “Hallelujah” di Jeff Buckley. Javier Rojas balla “La notte” di Modà.

I The Kolors cantano “Love of my life” e “Radio Ga Ga” dei Queen. Michele Bravi canta “Quelli che ben pensano” di Frankie Hi NRG. Il rapper Random canta il suo ultimo brano “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”. Alessio Gaudino balla la sigla “Jeeg Robot L’uomo D’Acciaio”.

Gara 3 – Irama contro Michele Bravi: Irama sceglie Stash, i ballerini Gabriele e Andreas e Alberto Urso. Giordana Angi passa alla squadra di Michele Bravi che canta il brano portato a sanremo “Il diario degli errori”. Irama canta e fa ballare con il seccesso dell’estate 2020 “Mediterranea”. I The Kolors cantano “Siamo solo noi” di Michele Bravi. Gaia Gozzi canta “Moon River”.

Giordana canta “Canzone per te”. Gabriele Esposito balla dei London Grammar. Il giovane rapper Random canta “Hai delle isole negli occhi”. Andreas balla “Formidable”. Alberto Urso canta “Se” di Josh Groban. Il ballerino Javier Rojas balla “Creep”. Mchele Bravi canta “C’è tempo” di Ivano Fossati. Vince Amici Speciali Irama con 52% dei voti.