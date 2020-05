Conto alla rovescia per Amici Speciali in onda questa sera alle 21:20 su Canale 5

Amici Speciali 2020 iniziativa a sostegno della Croce Rossa e spin-off del talent “Amici” di Maria De Filippi, fa ormai il countdown per la messa in onda delle quattro puntate previste. Ma arrivano ancora nuove rivelazioni riguardo ai concorrenti. Ciò che è già stato appurato è che nel programma televisivo appariranno anche i vincitori delle più recenti edizioni: Random, Michele Bravi, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Javier Rojas, Stash e i The Kolors, Irama, Giordana Angi, Alberto Urso, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino e Gaia Gozzi.

Tuttavia, pare che qualche fan del talent show abbia avuto qualcosa da ridire, chiedendosi come mai non si parla di Emma, Alessandra Amoroso e di Marco Carta.

La critica a Maurizio Costanzo circa il cast di Amici Speciali

Amici Speciali, a sorpresa presenti anche Alessandra Amoroso e Emma?

Com’è già noto, Maurizo Costanzo cura una rubrica per il magazine Nuovo. Recentemente, un telespettatore appassionato di Amici ha scritto alla suddetta rubrica esprimendo la sua disapprovazione. Il fan sembra essere deluso dal cast di Amici Speciali. “Mi sarei aspettato artisti di peso come Emma, Alessandra Amoroso, nomi davvero popolari nati in quello show”.

Maurizio Costanzo non tarda a rispondere. “Aver scelto nel cast alcuni degli ultimi partecipanti al talent di Canale 5 significa probabilmente volerli lanciare e supportare, cosa della quale la Amoroso, Carta ed Emma ormai non hanno più bisogno”.

Emma, Alessandra e Marco possano essere comunque considerati

Inoltre ha affermato che Marco Carta e Alessandra Amoroso avevano già partecipato ad un programma simile ad Amici Speciali nel 2012: Amici Big. Tuttavia, il famoso giornalista e conduttore e autote televisivo non ha dato per certo che Emma, Alessandra e Marco non possano essere comunque considerati.

Emma e Alessandra Amoroso nel cast in almeno in una puntata di Amici speciali?

Maurizio Costanzo, nonostante non si sia parlato di Emma, Alessandra Amoroso e Marco Carta come concorrenti di Amici Speciali, ha voluto comunque lasciare aperta la questione. Infatti ha affermato che: “Saranno presenti magari per supportare i loro colleghi e salutare il pubblico”.

Stando a queste parole, si può quindi sperare di rivedere sul palco di Amici i famosissimi Emma, Alessandra Amoroso e Marco Carta?