La squadra bianca e la squadra blu si sfidano per la vittoria della seconda puntata

Tutte le gare dei cantanti e ballerini sono giudicate da una giuria di esperti

Amici Speciali, nella seconda puntata trionfa Alberto Urso il cantante siciliano della squadra Blu

News Tv – Seconda puntata di Amici Speciali andata in onda di ieri 22 maggio 2020: il vincitore è Alberto Urso della squadra Blu. La puntata è stata presentata dalla padrona di casa Maria De Filippi. In giuria presiedono Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Questa settimana in giuria si è aggiunta la grande assente della prima serata, Eleonora Abbagnato che sarà presente anche nelle prossime due puntate.

Amici Speciali, puntata 15 maggio 2020 il vincitore è Alessio Gaudino

News tv – Il talent show Amici Speciali di Maria De Filippi anche nella serata di ieri ha regalato grandi emozioni. Come già detto nella settimana precedente, la qualità è altissima, tranne che in un caso opinabile, anche questa settimana, non basta la personalità a fare l’artista, come ha detto Gerry Scotti ieri sera. La musica è la stessa, lo spartito anche.

Nella seconda puntata di Amici Speciali di ieri sera, oltre ad un bello show televisivo, abbiamo assistito, al contrario della prima puntata, a gare con più mordente, sempre edulcorate dal solidale, ma comunque degne di nota. Questa settimana il vincitore è Alberto Urso.

Come nella scorsa settimana nelle note mettiamo Gerry Scotti, che è riuscito a non commuoversi alle esibizioni di pezzi memorabili come “Nessun Dorma” interpretata dal vincitore Alberto Urso. Another brick in the Wall dei Pink Floyd. Arrangiata in (The Wall, come il celebre album) da The Kolors e interpretata molto bene da Stash e band.

Nelle note della seconda puntata non si possono lasciare fuori le ottime esibizioni di Javier Rojas. Rispetto alla prima puntata, il ballerino cubano è apparso molto reattivo e meno pesante nelle figure.

Squadra Bianca

Giordana Angi – Random – Michele Bravi – Gaia Gozzi – Andreas – Alessio Gaudino

Squadra Blu

Irama – The Kolors – Alberto Urso – Umberto Gaudino – Gabriele – Javier Rojas

Prima Gara di Amici Speciali

Umberto Guadino si è esibito sulle note di “Ameska”.

Gaia Gozzi ha cantato e arrangiato “La prima cosa bella” dei Ricchi e Poveri.

Alberto Urso fa venire i brividi quando canta con facilità estrema “Nessun Dorma”.

Andreas Muller, lo conosciamo, balla "Get Naked" di Britney Spears.

Alessio Gaudino, osannato da tutti i presenti, balla “Sotto Casa”, celebre pezzo di Max Gazzè.

I The Kolors arrangiano e cantano “The Wall” dei Pink Floyd (strepitosi).

Alla Magic Ball :

: Alessio Gaudino balla sulle note di “In this shirt”.

Alberto Urso canta e incanta con il celebre pezzo “Who wants to live forever” dei Queen.

La prima gara è vinta dai blu, il vincitore è Alberto Urso. Premio 10.000 mila mascherine e 10 mila tamponi.

Seconda Gara

Javier Rojas balla e vola letteralmente sulle note di “I don’t mean a thing”

Michele Bravi (strepitoso) canta “Mad World”.

Giordana Angi canta e interpreta a modo suo “Casa”.

Gabriele Esposito balla e interpreta alla grande “Phonography”di Britney Spears.

Random canta e arrangia con personalità e coraggio il brano “È sempre bello” di Coez.

Irama arrangia e canta il brano di caratura mondiale di Zucchero “Diavolo in me”.

Alla Magic Ball:

Michele Bravi (strepitoso) canta un pezzo del duca bianco David Bowie “Life on mars”.

Gabriele Esposito balla “Philadelphia”.

La seconda gara della serata è vinta dalla squadra bianca. Random si aggiudica il titolo di vincitore. Premio apparecchiature per le terapie intensive (2).

Terza Gara

Alessio Gaudino balla “Iron” di Woodkid.

Irama canta il suo nuovo singolo “Mediterrana”, covid-19 permettendo sarà ballata sulle spiagge quest’estate.

Gaia Gozzi canta la sua “Chanel”.

Gabriele Esposito balla e vola sulle note di “Goodbye”.

Random il suo ultimo singolo (sarà un successo) “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”.

The Kolors cantano “Frida” feat “Everytime”.

Javier balla “Medley Afrique Eternelle”.

Giordana Angi canta “Alizee”

Umberto Guadino vola e balla il brano “Preferisco Così”.

Michele Bravi canta e interpreta il celebre pezzo di Caparezza “Vengo dalla Luna”.

Alberto Urso canta “Zombies”.

Andreas Muller balla "Iron Sky".

La terza gara viene vinta dalla squadra blu. Si aggiudica il titolo di vincitore della terza gara il ballerino Gabriele Esposito. Premio 25.000 mila tamponi.

Il vincitore la seconda puntata di Amici Speciali è il cantante siciliano Alberto Urso.