Alessio Gaudino Chi è? Il ballerino Amici Speciali ha portato a casa la vittoria della prima puntata

Alessio Gaudino, concorrente di Amici Speciali, è nato in provincia di Brescia nel 1993. Con tutto l’appoggio della sua famiglia, in particolare il padre Ciro e il fratello Marco, si avvicina al mondo della danza all’età di 15 anni. Inizialmente predilige il genere hip-hop, successivamente decide di perfezionarsi. Quindi comincia a studiare la danza classica, contemporanea e moderna, grazie alle quali prese parte a molti eventi internazionali.

Prima di Amici Speciali si è fatto conoscere per essere arrivato in semifinale al talent show “Italia’s Got Talent”. Il punto forte di Alessio Gaudino nella danza è la sua espressività. Come gli fanno notare i suoi follower, possiede “umiltà, eleganza e classe”.

Alessio Gaudino di Amici Speciali: curiosità, sogni e fidanzata

Amici Speciali: chi è Alessio Gaudino vincitore della prima puntata?

Il giovane ballerino, che su Instagram conta quasi 200 mila follower, ha sempre espresso ai suoi fan il suo grande desiderio di diventare coreografo delle trasmissioni televisive. Per raggiungere il suo scopo, Alessio Gaudino dedica le sue giornate interamente allo studio della danza. A fargli compagnia c’è sempre il suo fido compagno: un cagnolino marrone che spesso lo accompagna nelle sue Instagram stories.

Alessio Gaudino è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Pare che abbia avuto una storia d’amore con Corinne ai tempi di Amici. Ma, stando all’attuale stato Single che si legge su Facebook, è evidente che si siano lasciati.

Da Amici 15 a campione della prima puntata di Amici Speciali

Prima di approdare ad Amici Speciali, Alessio partecipa anche ad Amici 15. Preferito dai coach Nek e J-Ax, viene scelto nella loro squadra, la blu. Ma viene surclassato da Gabriele Esposito della squadra bianca. Tuttavia, grazie alla sua capacità espressiva dimostrata nella coreagrafia “Formidable” si aggiudica la borsa di studio “Fonzies” e viene notato da Giuliano Peparini, con il quale inizia una lunga e proficua collaborazione. Dopo questa esperienza, Alessio diventa ballerino professionista ad Amici 19 e Amici Celebities.

Venerdì 15 maggio è andata in onda la prima puntata di Amici Speciali e Alessio Gaudino ha sorpreso tutti aggiudicandosi il titolo di campione della prima puntata. Nel suo post Instagram, alla fine della puntata, condivide così la sua gioia con i suoi fan: “Una serata incredibile, piena di emozioni e di artisti formidabili! Un vero onore poter essere tra di loro e avere l’opportunità di aiutare il nostro paese.”.