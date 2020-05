Tutto quello che c’è da sapere sul ballerino di Amici Speciali Gabriele Esposito

Vediamo chi è Gabriele Esposito il ballerino di Amici Speciali. Gabriele Esposito, età 22 anni, nato a Torre Annunziata, Napoli. Il concorrente di Amici Speciali, è già noto nel mondo televisivo per essere stato il vincitore della sezione danza del talent show Amici di Maria De Filippi. Ma ciò che lo ha reso più popolare è il modo in cui ha fatto parlare di sé su riviste e Social. Infatti, lo scorso anno il settimanale Chi pubblicò una foto in cui si vedeva Gabriele Esposito paparazzato in atteggiamenti molto confidenziali insieme a Mamhood, il vincitore di Sanremo 2019.

Inoltre, il ballerino è noto anche per il suo carattere timido, che ha però superato ben presto durante le puntate di Amici esibendosi in coreografie bollenti, a base di getti d’acqua in stile Flashdance versione maschile, semi spogliarelli e ammiccamenti, che hanno fatto impazzire persino la star romana Sabrina Ferilli. Adesso è pronto a partecipare ad Amici Speciali

Prima di Amici Speciali: La carriera come ballerino

Gabriele Esposito

Il fututro concorrente di Amici Speciali si avvicina alla danza all’età di 6 anni, prediligendo lo stile Hip Hop, successivamente si avvicina alla danza moderna, per la quale scopre un innato talento che lo porterà ai provini di Amici. Durante le prime puntate del talen show, Gabriele si fa largo tra gli altri concorrenti un po’ a rilento a causa della sua timidezza.

Ma dopo essersi ambientato, da vita ad una vera e propria esplosione di sensualità che lo ha portato a distinguersi fino ad arrivare alla vittoria. Grazie a questa esperienza, prima di approdare ad Amici Speciali, Gabriele Esposito è stato notato dal coreografo e regista teatrale Giuliano Peparini, con cui ha iniziato una proficua collaborazione.

Chi è Gabriele Esposito: la vita privata del ballerino

Gabriele Esposito può essere considerato a tutti gli effetti un Influencer, conta infatti oltre 500 mila follower. Su Instagram il ballerino è apprezzatissimo sia per le sue foto di danza, che per i suoi outfit originali. Predilige le fantasie per le camicie, ma soprattutto, capispalla lunghi che slanciano ancora di più un fisico mozzafiato, anch’esso messo spesso in bella mostra per la gioia del suo pubblico.

Ciò non vale per la sua vita privata, Gabriele Esposito, infatti, conserva ancora un carattere molto timido, pertanto tiene la sua vita privata ben lontana dagli schermi, tuttavia i suoi fan lo adorano anche per questo suo lato misterioso che lo rende anche un po’ imprevedibile. Cosa aspettarsi, quindi, dal danzatore sexy per Amici Speciali? Non resta che aspettare l’inizio delle puntate.