Adriana Volpe, intervistata dal settimanale di gossip svela i retroscena del nuovo programma “Ogni Mattina” e manda un messaggio al Grande Fratello

Adriana Volpe Ogni mattina – L’ex GF VIP 4 ha iniziato la nuova avventura su TV8 al fianco di Alessio Viola. Dopo anni di assenza domani finalmente il grande ritorno. Adriana Volpe investita dal pubblico del titolo di vincitrice morale del reality di Alfonso Signorini rilascia un’intervista al settimanale Vero Tv dove parla del suo nuovo programma e non solo.

Durante l’intervista, la conduttrice come già dichiarato in precedenza, sottolinea la sua condizione di totale libertà nel programma senza l’obbligo di copioni affermando: “Sicuramente vedrete una Adriana più libera, non vincolata da schemi rigidi. La mia sarà una conduzione diretta, semplice, magari meno patinata, ma sempre autentica…”.

Sempre riferendosi a “Ogni Mattina” la Volpe dichiara: “Daremo spazio anche alla cronaca, in tutti i suoi colori. Ci saranno interviste e ci occuperemo di gossip e di cucina…”.

Adriana Volpe Ogni Mattina e Grande Fratello Vip 4 : “Non lo smetterò mai di…”

Manca davvero pochissimo al rientro in tv di Adriana Volpe, previsto domani, la conduttrice andrà in onda tutti i giorni alle ore 10.00 su Tv8 con “Ogni Mattina” sempre nell’intervista rilasciata a Vero Tv succitata la Volpe ha voluto spendere due parole anche per il suo compagno di viaggio Alessio Viola.

Su di lui la conduttrice confessa: “Vi stupirà perchè vi farà conoscere un suo lato inedito: ironico e gioviale…Tra noi si sta creando una bella complicità…”. Durante l’intervista non poteva mancare da parte del giornalista di Vero Tv, il quale in maniera molto schietta ha chiesto alla Volpe se il suo rientro in Tv doveva qualcosa alla sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip“. Domanda alla quale la Volpe non poteva che rispondere in modo affermativo.

Anzi, la conduttrice ha preso la palla al balzo per ringraziare chi secondo lei è stato fondamentale per il suo rientro televisivo dichiarando: “Se oggi sono qui lo devo all’esperienza al Grande Fratello”.

“Non smetterò mai di ringraziare Alfonso Signorini, gli autori e Mediaset per la grande opportunità che mi hanno dato…”. Queste le parole di Adriana Volpe poco prima dell’esordio su TV8 ad Ogni Mattina.