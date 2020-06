Mara Venier saluta Domenica In: gli ospiti dell'ultima puntata

Ultimo appuntamento per la stagione 2019/2020 del programma di Mara Venier che saluta Domenica In.

Ultimo appuntamento con Mara Venier, che saluta Domenica In oggi 28 Giugno. Dopo aver allietato le domeniche italiane segnate dal Covid-19 con il suo entusiasmo, nonostante tutto.

A tal proposito, la conduttrice, ha rilasciato una confessione spiazzante al quotidiano “Il Messsaggero” dichiarando: “Un altro anno e poi posso ritirarmi”. Aggiunge poi:“Quanto volete farmi lavorare? Non ho ancora le idee chiare, anche se una cosa l’ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste”.

Chi sarà il suo compagno di viaggio??? E se a prendere il posto accanto alla conduttrice Mara Venier fosse proprio il presentatore di Made In Sud, Stefano De Martino? Sul ballerino sono state molte le indiscrezioni in proposito come riporta anche il quotidiano stesso. Indiscrezioni alle quali la Venier ha risposto entusiasta affermando:”Una vera rivelazione. Lui lo voglio!!!”.

Domenica In ultimo appuntamento ecco gli ospiti della puntata del 28 Giugno

Ad accompagnare Mara Venier, che saluterà Domenica In nel suo ultimo appuntamento stagionale, ci sarà una parterre di ospiti eccezionali tra amici e colleghi. Romina Power, ospite in studio che presenterà il suo nuovo singolo “Una canzone complice“. Loretta Goggi, che assieme alla Venier ripercorrerà la sua memorabile carriera. E ancora Roby Facchinetti, in collegamento da Bergamo, che racconterà la sua quarantena vissuta in una delle città più colpite d’Italia.

A Domenica In anche il cast di Made In Sud

A concludere la parterre, Jerry Calà in collegamento da Verona, che presenterà la sua nuova Hit “Un metro indietro” e Fabio Rovazzi con il cast di Made In Sud. Nello spazio legato all’informazione anche nell’ultimo appuntamento presenti il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico, e Giovanna Botteri, giornalista e inviata Rai a Pechino. Non mancherà di certo il saluto commovente della padrona di casa, la conduttrice Mara Venier, che ha già annunciato una prossima edizione scoppiettante.