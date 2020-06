In Cucina con voi, oggi Gnocchetti della domenica: una ricetta veloce e facile da guastare

In cucina con voi, ricetta veloce e facile, oggi i gnocchetti della domenica. L’ultimo giorno della settimana, Domenica appunto, è un giorno di festa dedicato soprattutto alle riunioni familiari e con gli amici. Meraviglioso passare delle ore in compagnia e in puro relax domenicale, magari degustando speciali prelibatezze, ma un dubbio ci assale costantemente cosa faccio per pranzo?

Cosa prepariamo per sorprendere i nostri cari e gli amici? Ecco una ricetta veloce e gustosa che lascerà tutti a bocca aperta e pancia piena i nostri commensali!

Ricetta rapida: Gnocchetti della Domenica

Ingredienti per 4 persone

500 gr di gnocchetti o chicche

3 fette di guanciale di Amatrice

1 cipolla binca (piccola)

300 gr di stracchino

noce moscata

sale quanto basta

un pizzico di pepe

olio quanto basta

100 gr di panna da cucina

In Cucina con voi per la preparazione veloce della salsa

In Cucina con voi per la preparazione veloce della salsa

In Cucina con voi, ricetta veloce e facile: prendiamo una padella grande da 32 cm o anche più grande, versiamo con 1/2 cucchiai d’olio e tritiamo finemente la cipolla. Prendiamo il guanciale di Amatrice e dividiamo la parte grassa dalla quella magra. Il grasso lo taglieremo in cubetti piccolissimi mentre la parte magra in cubetti più grandi. Accendiamo il fuoco a fiamma alta sotto la padella e aggiungiamo all’olio la cipolla e solo il grasso del guanciale nel momento in cui il grasso inizia a sciogliersi uniremo al nostro soffritto la parte magra del guanciale di Amatrice.

Soffriggiamo il tutto per un paio di minuti sino a quando il guanciale non diventa croccante, aggiungiamo poi il sale, a seguire un pizzico di pepe prestando attenzione ad abbassare la fiamma. Aggiungiamo dello stracchino fresco, sciogliamo mescolando al fine di non far bruciare il nostro preparato.

Aggiungiamoci aggiungendo 2 cucchiai di panna per cucinare per raggiungere la giusta densità. Togliamo la salsa ormai pronta dal fuoco e lasciamola riposare. Ottenuta la salsa possiamo spolverarla con della noce moscata a nostro gradimento.

Preparazione dei gnocchetti della domenica

In Cucina con voi: in una pentola capiente mettiamo a bollire l’acqua aggiungendo il sale grosso, raggiunta l’ebollizione buttiamo giù i nostri gnocchetti della Domenica. Nel momento in cui li vedremo salire come se stessero galleggiando saranno pronti da scolare e unire alla salsa.

Mise en place

Il piatto finito

In Cucina con voi: a questo punto potremmo unire i gnocchetti della domenica alla salsa. Dopo aver scolato i gnocchetti riposizioniamo la padella sul fuoco con fiamma alta per saltare i gnocchetti nella salsa per un minuto circa. Passiamo adesso a preparare la nostra mise en place. Su di un piatto rettangolare o comunque piano posizioniamo la porzione dei gnocchetti della domenica al centro in forma circolare facendo attenzione a non sporcare il perimetro del piatto.

In seguito andremo a spolverare quest’ultimo con la noce moscata al fine di degustare i nostri ospiti già con il profumo della spezia utilizzata. Per degustare al meglio il piatto consigliamo di accompagnarlo con un vino rosso fermo.

Il piatto dei gnocchetti della domenica è pronto. Buon Appettito.