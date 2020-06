Vera Gemma al Grande Fratello Vip 5? Indiscrezioni sul cast

Oggi c’è Vera Gemma al centro delle indiscrezioni sul cast di Grande Fratello Vip. Dopo la conferma di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento

I rumors di questi ultimi giorni si concentrano sulla partecipazione di Vera Gemma, figlia del noto attore Giuliano Gemma, al Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini al timone e tutta la produzione del reality lavorano a tambur battente per la preparazione della quinta edizione del reality. Molte le indiscrezioni su vari personaggi che al momento attendono di essere confermate. Oggi tocca a Vera Gemma.

All’inizio della sua carriera, l’attrice ha seguito le orme del padre come per poi dedicarsi alla partecipazione di alcuni reality. L’ultima sua partecipazione, impossibile da dimenticare visto il destino infausto, quella a Pechino Express. L’attrice durante l’edizione di quest’ultimo ha dovuto infatti cambiare compagno d’avventura. Ha iniziato il suo viaggio nel reality in coppia con un’altra figlia d’arte Asia Argento che l’ha dovuta abbandonare a metà percorso a causa di un incidente che le ha impedito di portare a termine il viaggio.

Grande Fratello Vip 5, Vera Gemma smentisce la sua partecipazione al reality

Intervistata dal portale Super Guida TV, l’attrice ha confessato: “Per ora non c’è nulla di certo. Mi piacerebbe molto partecipare ma non c’è nulla di concreto al momento“. Ha asserito, infatti, di non aver ricevuto nessuna proposta dalla produzione del reality di Alfonso Signorini. Continuando poi l’intervista la Gemma ha rivelato di non voler diventare un fenomeno da reality e che parteciparvi non vuol dire necessariamente sminuire la propria immagine affermando: “Dipende dall’uso che ne fai. Io non vorrei diventare un fenomeno dei reality”.

Vera Gemma sulla sua esperienza a Pechino Express

Come affermato sopra Vera Gemma è reduce dell’ultima edizione di Pechino Express. Una partecipazione molto travagliata a causa dell’incidente della sua compagna di viaggio Asia Argento ma che secondo la Gemma l’avrebbe insignita del titolo di “Donna del Popolo” per il suo senso di umiltà ereditato dal padre, Giuliano Gemma. Vera dichiara in proposito:”Chiunque si avvicina a me mi dice che sono una persona vera e che sono una di loro. Mi piace da morire quando me lo dicono, mi sento una di loro, una donna del popolo”. Tra le tante indiscrezioni sul cast del reality, vedremo davvero Vera Gemma al Grande Fratello Vip 5?