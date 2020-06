Da settimane ormai al centro dei Gossip Adriana Volpe, che si avvicina al suo rientro in Tv lunedì 29 Giungo con “Ogni Mattina”, decide di chiarire cosa è realmente successo tra lei ed il marito Roberto Parli.

Dopo il successo ottenuto con la partecipazione al Grande Fratello Vip, investita dal pubblico come vincitrice morale di questa quarta edizione, Adriana Volpe ritorna sul piccolo schermo. La conduttrice da lunedì prossimo sarà in onda con un programma quotidiano su Tv8 “Ogni Mattina”. Ritorno tanto atteso dalla conduttrice ma anche dai suoi fan che da quando hanno appreso la notizia trepidano aspettando il 29!

Emozionatissima Adriana per la nuova avventura in questi ultimi giorni l’abbiamo vista postare e aggiornare i suoi fan sui lavori in corso per l’inizio della sua trasmissione. La Volpe, intervistata dal quotidiano ” Il Giornale” ha confessato di dover molto al reality a cui ha preso parte, ovvero il GF Vip. perchè attraverso quest’ultimo ha avuto la possibilità di far conoscere dei lati caratteriali sino ad ora celati tanto da conquistare il pubblico a casa e da ricevere la proposta che da lunedì la vedrà tornare al timone di una trasmissione Tv, “Ogni Mattina” su Tv8.

Adriana Volpe crisi post GF VIP con il marito Roberto Parli

Adriana Volpe

Se da una parte la partecipazione al Grande Fratello Vip ha portato tante belle novità nella vita della bella conduttrice dall’altra purtroppo ha creato anche dei problemi, sopratutto nella sfera sentimentale. Durante il reality ed in particolar modo dopo il termine dello stesso sono stati molti i gossip che vedevano Adriana Volpe al centro dei pettegolezzi.

Molte indiscrezioni parlavano di un possibile flirt tra lei ed il bel modello Andrea Denver. I due hanno sempre smentito parlando di una semplice amicizia affettuosa. Roberto Parli, marito e padre di Giselle figlia di Adriana non ha preso sempre bene questi pettegolezzi lasciandosi a volte andare a scenate di gelosia.

Ogni Mattina, Adriana Volpe parla del suo nuovo programma

Dopo tanto silenzio, sempre nell’intervista per il quotidiano succitato, Adriana decide di parlare della crisi avuta con il marito e dichiara e chiarisce una volte per tutte: “Il gossip mi insegue da quando sono entrata nella Casa. Mio marito ha dovuto condividermi con il pubblico, vedermi in un’ottica diversa, ha avuto alcune reazioni che mi hanno stupito. Ci siamo confrontati e riallineati, tutto qui”.

Concludendo l’intervista la conduttrice rilascia una confessione inaspettata sui motivi che l’hanno spinta ad accettare l’incarico di “Ogni Mattina” dichiarando: “Per me il fattore più importante è la libertà di dire quello che mi pare come mi pare, senza condizionamenti. E d’ora in avanti io lavorerò solo con chi mi garantirà questo”.