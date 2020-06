Gli ex GF VIP 4, Adriana Volpe e Patrick Ray si sono incontrati a Milano, cosa celano i due vincitori morali del Grande Fratello Vip 2020?

Gossip TV: Adriana Volpe, Patrick Ray insieme a Paola e ad Andrea Denver sono fra i personaggi più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sin da dentro la casa Adriana e Patrick hanno sempre fatto squadra, quest’ultimo spesso e volentieri affrontando pesanti discussioni con Antonio Zequila (altro inquilino della casa) a causa di differenti vedute ed opinioni proprio sulla bella conduttrice.

Adriana e Patrick Pugliese: cosa bolle in pentola?

Gossip TV: la domanda sorge spontanea: Adriana e Patrick cosa cosa tramano a Milano? Come sappiamo Adriana è prossima ormai al rientro sul piccolo schermo, già trasferita nella metropoli lombarda si aggira tra la città e gli studi televisivi attendendo con l’ansia l’imminente inizio di “Ogni Mattina” su Tv8, nelle vesti di conduttrice.

Adriana e Patrick, cosa si nasconde dietro al loro incontro a Milano?

Gossip TV: come già affermato in precedenza, Adriana e Patrick hanno iniziato e coltivato un’amicizia dentro le mura della casa più spiata d’Italia molto profonda, che a quanto pare sta continuando. In molti li hanno definiti i vincitori morali del reality, entrambi hanno conquistato il cuore del pubblico a casa che li ha seguiti con affetto per tutta la durata del reality e che continua a farlo sui social.

Gossip TV: Patrick e la Volpe a Milano catturano l’attenzione: cosa bolle in pentola?

Di poche ore fa il post della Volpe che ha catturato l’attenzione dei fan. La conduttrice posta uno scatto proprio insieme a Patrick e sotto scrive: “Che bello rivedersi, come sentirsi a casa”, in contemporanea arriva sui social anche il post di Patrick che pubblica un altro scatto e scrive “Tesor“. I due non lasciano trapelare nulla dal loro incontro sicuramente a carattere lavorativo.

Patrick Ray Pugliese opinionista a Ogni Mattina?

Gossip tv: il loro incontro è davvero un rivedersi post GF oppure sotto sotto i due nascondono qualcosa? Magari una nuova collaborazione lavorativa… Patrick Ray Pugliese opinionista a Ogni Mattina?