Oroscopo settimanale dal 24 FEBBRAIO al 01 MARZO 2020. Le previsioni e la classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana secondo l'astrologo Paolo Fox.

L’Oroscopo di oggi 24 febbraio 2020: i consigli di Paolo Fox. Oroscopo dal 24 febbraio al 01 marzo 2020. Ritorna l’appuntamento tanto atteso della domenica mattina con l’oroscopo di Paolo Fox. Dopo i consigli di questa settimana appena trascorsa, ecco quelli della settimana e del mese che verrà. Ecco i consigli per l’oroscopo della settimanale di febbraio 2020 per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Vediamo l’oroscopo della prima settimana di Marzo secondo Paolo Fox.

ARIETE, TORO, GEMELLI

Ariete: La settimana mette in discussione la coppia a livello affettivo. Tanti i dubbi riguardo la vostra relazione sentimentale e non riuscite a vedere alcun futuro. Buone le prospettive lavorative e in merito potrete ricevere buone notizie. La settimana costituita da alti e bassi.

Toro: A partire da lunedì 24 febbraio sono previste giornate movimentate fino a giovedì. Tenete sotto controllo lo stress e non riversare le vostre nevrosi sul vostro partner. Nel fine settimana le cose miglioreranno.

Gemelli: La settimana dei Gemelli sarà positiva soprattutto in amore. Venere positivo. Le coppie vivranno questa settimana all’insegna della passione. Il lavoro vi darà belle soddisfazioni. Qualche imprevisto nel mezzo della settimana.



CANCRO, LEONE, VERGINE

Cancro: L’oroscopo di Paolo Fox dice che la settimana inizia nel migliore dei modi. Gli Astri vi accompagneranno per la settimana. In amore va tutto bene. Anche nel lavoro potrebbero arrivare delle novità verso metà settimana.

Leone: Complicazioni in amore vi stanno accentuando un po di nervosismo. Cercate di evitare di evitare battibecchi con il vostro partner. Fine settimana piacevole.

Vergine: Buona settimana la Vergine. Sfruttate nel migliore dei modi le stelle. Al lavoro il vostro impegno sarà ricompensato. In amore? Cercate di non avere discussioni con il partner.

BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO

Bilancia: In questa settimana non siete certi di sapere cosa volete in amore. Avrete bisogno di sensazioni nuove ed intriganti. Iniziate a programmare i viaggi.

Scorpione: La vostra vita amorosa ha bisogno di essere messa in prima posizione dopo un periodo di difficoltà. Settimana piatta. Tuttavia sarete presi dai vostri impegni lavorativi. Ma non trascurare il vostro partner.

Sagittario: Settimana tranquilla. Marte in transito influirà sul vostro umore. Affrontate la con tono alto e ottimista. Attenzione agli inganni. Una persona che conoscete bene potrebbe rovinare la vostra settimana.



CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

Capricorno: Questa settimana sarete infastiditi, ma, fortunatamente, non sempre date molta importanza alle parole. Cercate di trascorrere una settimana tranquilla: anche in amore e sul lavoro. Non siate sempre troppo polemici.

Acquario: Settimana altalenate, caratteristica del vostro segno. L’umore sarà fondamentale nelle relazioni in generale: amicizia, amore e lavoro.

Pesci: prendetevi del tempo libero per trascorrere qualche ora in compagnia della vostra famiglia. Trovate del tempo da dedicare specialmente al vostro/a partner prima che sia troppo tardi.

Questo è l’oroscopo di oggi 24 Febbraio. L’appuntamento è con l’oroscopo della prossima settimana. A domenica 01 Marzo 2020. Le stelle e i consigli di Paolo Fox. Buon oroscopo a tutti! Cosa ci riserverà l’oroscopo estivo? Amore, Salute o Denaro?