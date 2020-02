Uomini e Donne 2020 news – Per Giovanna Abate inizia un nuovo percorso a Uomini e Donne 2020. Conosciuta per essere stata la corteggiatrice di Giulio Raselli, è diventata la nuova tronista del fortunato programma condotto da Maria De Filippi. La ragazza entra in studio tra gli applausi del pubblico. “Io ancora non ci credo” sono le sue parole piene di commozione.

“Giovanna Abate, sei la nuova tronista di Uomini e donne!”

UeD news – Giovanna Abate – La notizia le era stata comunicata invitandola presso la redazione con una scusa. La ragazza è stata fatta entrare nello studio del programma in penombra, con la sedia del trono illuminata. Nel monitor è comparsa la scritta: “Vuoi provare a sederti?”. Seduta sulla postazione Giovanna Abate riceve la notizia: “Sei la nuova tronista di Uomini e donne!”. La frase ha lasciato di stucco la ragazza che piange dalla commozione. “Preferisco l’uomo con la panza di sostanza che però dentro c’abbia qualcosa. Spero che mi arrivino sensazioni solo positive che mi facciano avere il boom!”

UeD news: Giovanna Abate

A poche ore dall’annuncio, Giulio Raselli ha commentato nelle Stories di Instagram il nuovo ruolo da tronista di Giovanna. “Guardate ragazzi, io credo che sia una cosa giusta. È un’opportunità stupenda, per provare a conoscere qualcuno che possa essere affine al tuo carattere e alla tua personalità. Quindi sono convinto che troverà la persona giusta per lei”.

Giovanna Abate, entrata in studio, rivede volti amici come Gianni Sperti, e altri un po’ meno, come quello di Tina Cipollari. Per la nuova tronista di Uomini e Donne 2020, intanto, sono iniziati ad arrivare i primi corteggiatori: riusciranno a farle dimenticare la brutta esperienza con Giulio?