L’attore Will Smith scoppia in lacrime e confessa durante la trasmissione condotta dalla moglie “Red Watch Talk”

Gossip da Red watch talk, l’attore Will Smith toccato e addolorato confessa: “Sono cresciuto in una famiglia, in cui l’aggressione fisica era concessa. Ho riportato cicatrici esteriori, ma anche interiori. Ho anche visto che mio padre picchiava mia madre. Sono eventi che in qualche modo ti feriscono emotivamente”, ha rivelato l’attore commuovendosi.

Durante la trasmissione in diretta Facebook, condotto dalla moglie Jada Pinkett Smith, Will Smith svela la sua vita privata parlando del padre violento, la paura di diventare padre, i tabù legati alla sua infanzia segnata dalla violenza.

Will Smith in lacrime turbato e commosso a “Red Watch Talk” racconta la sua sua vita privata

Gossip: L’attore statunitense Will Smith afferma che avrebbe voluto diventare papà da quando aveva 6 anni che ha amato la sua famiglia diversamente da come ha fatto suo padre, spesso in preda ad attacchi di ira. Si riteneva un bambino educato e gentile, nonostante ciò è stato schiaffeggiato e picchiato ugualmente.

Will Smith a “Red Watch Talk”

L’attore Will Smith scoppia a piangere ed emozionato rivela altri particolari sul padre violento

“Quando si arrabbiava, si trasformava nella persona più stupida che abbia mai incontrato. Nonostante tutto, oggi, non provo rancore nei suoi confronti. Mio padre non era convinto dell’importanza della scuola, nonostante tutto ci sono andato e ho imparato tantissimo perché è fondamentale che qualsiasi cosa uno faccia debba farla bene”.

Gossip: Smith si commuove spesso durante la puntata raccontando episodi significativi della sua vita: le sensazioni che ha provato sono state molto forti quando è tornato a casa con il suo primo figlio (Willard Carroll “Trey” Smith III è nato nel 1992), avuto con l’ex moglie, il divorzio con Sheree Zampino, l’interprete di “Willy, il principe di Bel-Air”.

Al termine della puntata, Jade Pinkett ha salutato il marito Willy con parole incoraggianti:

“Sei davvero un grande padre. Sei stato un ottimo partner. Non è stato facile per te essere papà, ma ne è valsa decisamente la pena”.

Cos’altro aggiungere? Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna!