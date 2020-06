MasterChef Italia apre i casting: ecco come candidarsi

MasterChef Italia arriva alla decima stagione. La produzione pubblica tutte le info sullo show, i giudici e come presentarsi al casting

MasterChef Italia riapre i battenti. La produzione è già in pieno fermento e i giudici si stanno preparando ad essere ancora più spietati delle precedenti edizioni. Infatti, per lo show targato Sky sarà un anno importante, in quanto è giunto alla decima stagione.

Il talent show culinario che ha messo alla prova, elogiato, distrutto dieci anni di aspiranti cuochi è pronto a tornare all’attacco. Infatti è appena giunta la notizia che i casting sono aperti.

Confermata la giuria

I giudici più cattivi e nello stesso tempo più amati da telespettatori e concorrenti, essendo sempre stati i pilastri della trasmissione, sono stati riconfermati anche per la decima edizione di MasterChef Italia. Torneranno quindi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sono stati loro stessi a comunicare l’apertura dei casting attraverso un divertentissimo video messaggio su Instagram. Ma gli aspiranti concorrenti del talent show sanno benissimo che, se saranno selezionati per la trasmissione, dovranno vedeerlsela direttamente con la terribile giuria, quindi ci sarà ben poco da ridere.

MasterChef Italia arriva alla decima stagione. La produzione pubblica tutte le info sullo show, i giudici e come presentarsi al casting

Come iscriversi al casting

“Dovete essere pronti a farci sentire la vostra passione, il vostro amore e la vostra determinazione. Fateci vedere chi siete, quindi mandateci i vostri video di presentazione. Dovete essere molto, molto, molto bravi. La decima edizione di MasterChef Italia vi aspetta“. Questa è solo una piccola parte della divertente gag messa in atto da Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Quindi, chi non vede l’ora di mettersi alla prova, non deve far altro che entrare sul sito ufficiale della trasmissione, inserire i dati personali, rispondere ad alcune domande e inviare il video di presentazione. Buona fortuna!