Elisabetta Canalis » la vip in quarantena tra boxe e pilates, ecco come tiene in forma il suo fisico mozzafiato in quarantena, allenamento estenuante

Ultime notizie «Elisabetta Canalis», svela il segreto del suo fisico mozzafiato, capacità di resistenza fisica e psichica, logorante, snervante e adir poco spossante… E l’ex velina e showgirl in quarantena ci fa vedere come e per quanto tempo fa workout. Sui social, tra pilates e Boxe, Eli Canalis, al secolo, briciola, si concede qualche attività meno “canonica” dell’allenamento e più ludica. Oggi passa il tempo con qualche partita al suo gioco preferito: la nintendo switch.

Immediata la risposta dei follower di Eli Canalis, che non demordono mai, molti i messaggi di ammirazione per la showgirl, i complimenti ed immancabilmente c’è chi pone domande specifiche e le chiede consigli per ottenere un corpo da urlo come il suo, “Oltre al fitness ci dai qualche consiglio sull’alimentazione…”, “Eli sempre al Top”.

Elisabetta Canalis, l’ex velina e le stories di oggi tra workout e pilates

Le stories: “Erano buone le uova di Pasqua?” esclama Elisabetta Canalis su Instagram mentre posta un video IGTV dove ci mostra gli esercizi per avere un fisico mozzafiato come il suo. Tanti i like per la showgirl e moltissimi anche i consigli richiesti da parte dei suoi fan: “Ho esagerato con il plank un pochino ed ho probabilmente sforzato il quadricipite femorale destro…fa un male cane…cosa posso fare secondo te senza sforzarlo?” Elisabetta Canalis risponde: “Chiedi meglio ad un istruttore anche a me a volte fa male qualcosa, sicuramente la postura non é facile da mantenere io per esempio devo star attenta ai lombari”

Elisabetta Canalis durante l’allenamento

Elisabetta Canalis workout, per il fisico e non solo

Recentissimo il post della showgirl sullo scambio di “coccole”con sua figlia Skyler Eva,” Quanto ti amo e quanto sono fortunata ad averti sempre con me?” queste le parole di Elisabetta come didascalia al post.

La foto impazza sui social e raggiunge ben presto migliaia di like. L’exploit madre-figlia, postato dalla showgirl, spopola in questo momento che purtroppo vede genitori e figli distanti come sottolineato in uno dei commenti “E quanto sei fortunata a poterla baciare, io ho due gemelli che vivono con me, ma sono al di la’ di una porta perché’ sono confinata per questa maledetta polmonite e non posso ne baciarli ne abbracciarli….” .

LittleCrumb, la stories di oggi su Instagram… allenamento e pilates: il video