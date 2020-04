L’attore Michele Riondino è diventato papà: è nata Irma la seconda figlia con Eva Nestori

Michele Riondino ed Eva Nestori genitori bis: è nata Irma, la seconda figlia della coppia. L’amore tra i due attori è sbocciato sul set durante le riprese de “Il giovane Montalbano” e da lì non si sono più lasciati. Nel 2014 nasce la prima figlia, Frida che da oggi avrà una sorellina da coccolare. A dare l’annuncio del lieto evento è stato l’attore tramite il suo profilo Facebook.

Michele Riondino ha pubblicato una foto della compagna con in braccio la nuova arrivata e le dedica parole d’amore: “Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita, vita mia. Non vedo l’ora di portarti a casa”. Dopo pochi istanti arriva una dedica d’amore anche per Eva: “Averti incontrata e conquistata è stata la fortuna della mia vita, vita mia”.

Eva Nestori ha partorito la seconda figlia Irma: “Voglio dire a tutte le mamme…”

Eva Nestori è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice non ha vissuto benissimo la sua gravidanza per le numerose critiche sull’aumento di peso durante la gestazione. La neo mamma poco prima di partorire la seconda figlia si era sfogata riportando le frasi a lei rivolte: “Stia attenta col cibo sennò me diventa ‘na barca e suo marito non la vuole più. Ma sei enorme! Signora ma quando nasce? Ancora due mesi? Ma è sicura che ce n’è uno solo?”.

E continua: “Queste sono solo alcune delle frasi che mi sono sentita dire da medici, conoscenti, gente di passaggio in questi mesi lunghi, difficili a volte estenuanti. Ma ci siamo quasi il nono mese sta per finire e voglio dire a tutte le mamme in attesa che siamo belle, siamo uniche, siamo fortunate e speciali, come tutti i bambini che stanno venendo al mondo in questo momento così assurdo per il pianeta”.

