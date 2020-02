Gossip – La pupa Stella Manente, dopo le accuse di Vittorio Sgarbi, a Live Non è la D’urso, Stella, replica a Vittorio Sgarbi. Non solo. Anche Barbara D’Urso ha fatto i suoi passi in merito a quanto accaduto nel suo programma tv. Come noto, forse a tutta Italia, nella puntata del 23 febbraio 2020 a Live, Sgarbi, provocò un acceso scambio di epiteti con la padrona di casa. Che come è noto, non ama farsi mettere in piedi in testa da nessuno. Ma questo è un altro capitolo.

Gossip – Stella Manente divenuta celebre nel programma tv condotto, da un ottimo Paolo Ruffini, La Pupa e il Secchione e Viceversa, Stella, ha conquistato i telespettatori, oltre al suo percorso, per il suo caratterino e anche alle sue “grazie” di cui ci ha deliziato in più di una occasione. Ricordiamo per agli scordarelli, che la Manente si è piazzata al secondo posto.

Le accuse di Sgarbi a Stella

Il caos in studio

Gossip – Ospite di Barbara d’Urso, Stella Manente, era seduta proprio al fianco di Sgarbi, che appena seduto sul divano, irrompe come un meteorite affermado cose spiacevoli: “Stella è la raccomandata di Berlusconi, me l’ha raccomandata lui. Mi ha telefonato e mi ha detto “C’è una ragazza bionda. Me l’ha raccomandata lui. Mi ha detto ‘C’è una bella ragazza!!!!. E’ vero!! Me l’ha raccomandata Berlusconi, mi ha chiamato lui!!!”

La replica di Stella rilasciata a AdnKronos

Gossip – In seguito a quella spiacevole affermazione, Sgarbi si è scontrato con la padrona di casa (qui potete vedere l’accaduto), mentre Stella è rimasta allibita, senza poter ribattere alla provocazione del critico d’arte. In seguito uno stralcio dell’intervistata rilasciata da Stella Manente a ‘AdnKronos’. “Non conosco Silvio Berlusconi e dubito fortemente che lui sappia chi sia io. In tutta sincerità non credo nemmeno che il termine ‘raccomandazione’ debba avere necessariamente un’accezione negativa. Si può anche raccomandare un buon libro senza che questo significhi commettere un qualche atto di potere o di favoritismo. Nel caso specifico però posso dire con certezza che non ci sia stata alcuna raccomandazione, tant’è che in un primo momento ho anche fatto ironia su quella frase, credevo fosse un modo di scherzare”.

Sullo scontro verbale: D’Urso-Sgarbi

La Manente, inoltre, ha commentato il furioso scontro tra Barbara e Vittorio, scaturita dal fatto che quest’ultimo ha insinuato che anche la conduttrice sia stata raccomandata: “Mi è dispiaciuto davvero molto che la situazione abbia preso una piega così violenta nei modi e nelle parole.

“Avevo accolto l’invito a partecipare con entusiasmo, speravo avremo avuto modo di raccontare con gli altri concorrenti de ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’ della nostra esperienza insieme, di giocare sugli stereotipi, di confrontarci su contenuti interessanti, invece il tutto è trasceso, e non avrei mai immaginato potesse concludersi così”.