Gossip, l’ex GF VIP 4 Sossio Aruta posta una foto insieme alla figlia Bianca avuta dalla compagna Ursula Bennardo

Gossip – Sossio e Bianca due gocce d’acqua. Sossio Aruta da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 4. Un personaggio molto amato dal pubblico televisivo e seguitissimo sui social e sul gossip. In questi giorni lo abbiamo visto molte volte sui giornali per un motivo decisamente bello. Sossio, infatti, sta per convolare a Nozze con la mamma di sua figlia Bianca, Ursula Bennardo.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta

Gossip – La coppia aveva già iniziato i preparativi per il matrimonio, si è poi dovuta fermare a causa del lockdown. Di pochi giorni fa la notizia della ripresa dell’organizzazione con tanto di lista invitati. L’ex gieffino diventato papà poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Aruta non ha mai fatto segreto del grande amore che prova per la figlia.

Sossio e Bianca Aruta su IG

Gossip – Recentissimo il post dolcissimo pubblicato da Aruta in compagnia della figlia sotto al quale scrive:”Svegliarmi con te non ha prezzo!!!Il tuo odore mi fa impazzire VITA mia…SAPESSI QUANTO TI HO DESIDERATAAAAA…E QUANT SI BELLLLLL”.

Nel raggio di poche ore sono tantissimi i like che piovono sul post ed i commenti:”Che meraviglia!”, “Assomiglia tutta a te! che cucciola Bianca!!” e ancora “Uguali“. Osservando lo scatto effettivamente la somiglianza fra padre e figlio è disarmante.