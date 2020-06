Grande Fratello Vip 5, l’attesa è tanta visto anche il cast dei concorrenti che sta man mano prendendo forma con nomi davvero interessanti si avvicina l’inizio della edizione 5 del GF Vip

Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini insieme a tutto lo staff sta lavorando a tambur battente per la prossima edizione del GF Vip che dovrebbe iniziare a settembre. Sul cast ancora la produzione non ha reso noti tutti i nomi degli inquilini della casa di Cinecittà al di fuori della Gregoraci e la Vento.

Sembrerebbe infatti che al momento si stiano valutando tre personaggi Vip per il cast del Grande Fratello 5:" Rocco Siffredi ed il suo secondogenito Leonardo Tano e Antonio Razzi.

Sembrerebbe infatti che al momento si stiano valutando tre personaggi Vip per il cast del Grande Fratello 5:” Rocco Siffredi ed il suo secondogenito Leonardo Tano e Antonio Razzi.

Rocco Siffredi GF Vip 5 insieme al figlio e Leonardo nel cast?

Siffredi GFVip 5: Sembrerebbe, secondo appunto quanto riportato da Blogo che Rocco Siffredi insieme al suo secondogenito Leonardo Tano sia pronto a varcare la famigerata porta rossa di Cinecittà. Padre e figlio parteciperebbero però in qualità di un solo concorrente.

Siffredi, attore e regista di cinema, non ha bisogno di presentazioni. Ricordiamo la sua partecipazione in passato ad un altro reality “L’Isola dei Famosi“ dove si classificò quinto.

Siffredi GFVip 5: Leonardo, invece, non ha sembra molto interessato alla carriera cinematografica del papà come invece il primogenito di Siffredi, Lorenzo, ma predilige l’ingegneria materia che l’altro sta studiando. Appassionato di motori ha esordito come modello lo scorso anno.

Su di lui il padre, Rocco, rilascia una dichiarazione molto esplicita e dice: “Il secondo dei mie figli ha ereditato molto da me. Direi tutto e anche di più“. A questa provocazione Leonardo Tano risponde: “Non ho le misure di mio padre, ma non mi lamento”.

Stesse doti a quanto sembra tramandate da padre in figlio ma i due, come dichiarato da una fonte molto vicina a loro, sono caratterialmente opposti ed il loro ingresso e permanenza all’interno della casa di certo sarà tutto da vedere!

Grande Fratello Vip, rivelato il nome del quarto concorrente

Siffredi GFVip 5: Grande Fratello Vip, i fan sono in trepidazione per conoscere il cast che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip a Settembre. Dopo la conferma di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento e le indiscrezioni circa la partecipazione di Siffredi in coppia con il figlio Leonardo Tano arriva l’indiscrezione sul presunto quarto concorrente.

Fra i prescelti per questa edizione ci sarebbe anche il nome di un politico che ha poi deciso di darsi allo spettacolo, Antonio Razzi. Attualmente residente in Spagna se confermato in autunno dovrà partire alla volta di Roma.