Il reality show de L’isola dei Famosi 2020 sta per tornare dopo la sospensione di un anno il nuovo format è ripartito e anche i lavori

Ilary Blasi dopo aver detto addio alla conduzione del Grande Fratello VIP, lasciando il timone ad Alfonso Signorini, era stata intercettata da casa Mediaset per sostituire Alessia Marcuzzi per il tv show Isola dei Famosi 2020. Come tutti ben sappiamo l’ultime edizione del reality appena citato è stata però sospesa per fare un restyling al format. Oggi terminati i lavori sul format si lavora a tambur battente alla prossima edizione.

Edizione che sarà capitanata come annunciato tempo fa da Ilary Blasi. Sembrerebbe proprio, come svelato dal settimanale Oggi, che l’#Isola andrà in onda a Gennaio 2021 subito dopo la fine della prossima edizione del Grande Fratello Vip 5.

#Isola2020 Ilary Blasi stagione scoppiettante

Ilary Blasi Isola dei Famosi 2020 tutto pronto per la prossima edizione dell’Isola

Sembra proprio che la prossima stagione televisiva per la conduttrice romana sia davvero molto impegnativa. Oltre alla conduzione de “L’Isola dei Famosi” ad aspettare la Blasi sembrerebbe esserci un’altro programma.

Ilary Blasi Isola dei Famosi 2020: Dopo esser stato condotto da nomi eccelsi quali: “Barbara D’Urso, Paola Perego, Gerry Scotti e Teo Mammucari “, per lo “Lo Show dei Record” sembrerebbe proprio che casa Mediaset abbia scelto proprio lei, Ilary Blasi.

Inoltre per l’occasione sempre Mediaset avrebbe deciso di far rientrare lo show nella messa in onda della rete ammiraglia, oggi in onda su Tv8.