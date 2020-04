Aida Nizar smentisce la news di ieri circa il suo arresto e parla di cosa è successo

Con un post su Instagram «Aida Nizar» smentisce l’arresto: è una Fake News. Lo sfogo L’ex Gieffina, lunedì scorso, è stata arrestata in Spagna per una lite familiare. Aida Nizar, conosciuta in Italia per la sua partecipazione al GF 15, lunedì scorso è stata arrestata. L’ex gieffina, non ha mai nascosto la sua inclinazione alla ribellione, anche dentro la casa del Gf, dove l’abbiamo vista spesso impegnata in vere e proprie “guerre” con gli altri concorrenti. Questa volta però a calmare le acque non è stato l’intervento del Grande Fratello ma della Polizia Nazionale.

«Aida Nizar» arrestata in Spagna ecco cosa è successo alla ex GF

Sembrerebbe, che durante un’accesa discussione con il compagno, Aida Nizar lo abbia minacciato con un coltello, e che poi lo abbia addirittura buttato fuori casa senza dargli la possibilità nemmeno di prendere le sue cose.

Così scrive il giornale LaVanguardia: ““Aída Nizar è stata arrestata dalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo partner con un coltello a casa sua”.

E’ una Fake News che Aida Nizar è stata arrestata

I motivi della lite non sono stati resi noti, Aida, non ha aperto subito alla polizia giunta nella sua casa. Avrebbe ceduto solo dopo l’insistenza degli agenti, che , l’avrebbero poi arrestata e portata in questura. Aida è stata rilasciata poche ore dopo, al momento, non è noto se il compagno ha sporto denuncia, o se gli agenti proseguiranno d’ufficio contro la Nizar.

L’informazione seria ha detto che la ex GF 15 era stata arrestata:“Calunnie, ma io mi sto già difendendo da questa bufala che avete inventato”.

“Calunnie, ma io mi sto già difendendo da questa bufala che avete inventato. Per questo ho detto di no a tutti i programmi che mi stanno chiamando. Ma con i delitti non si gioca. Adoro la mia vita”.

“Effettivamente non posso impedire che parlino male di me e mi calunnino…Quello che però posso ottenere è impedire che questo mi interessi…Perché chi ha fiducia in se stesso non ha bisogno di essere creduto dai mediocri. Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore, ma non accetto le bugie perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione”.

“La mia perla di saggezza di oggi: Si può ingannare tutto qualche volte e qualche persona per tutto il tempo ma non si può ingannare tutto il mondo per tutto il tempo”.