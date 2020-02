Tutta Italia conosce il cantautore Bugo che è il nome d’arte, in realtà si chiama Cristian Bugatti e in pochi sanno, che Bugo è anche attore. Noto all’estero, in Italia è divenuto celebre per la lite con Morgan sul palco dell’Ariston in quel di Sanremo. La verità di Bugo, viene sviscerata nella puntata del programma tv #CR4 La Repubblica delle Donne in onda su Rete4, condotto da Piero Chiambretti.

Il cantautore, ha risposto alle domande innocenti, ma impertinenti delle bambine, guidate ovviamente da Piero Chiambretti. Andiamo al sodo. Arrivano le nuove confessioni del cantante. “Bugo è il padre dell’indi!” chiosa il conduttore del programma.

#CR4 La Repubblica delle Donne

Bugo parla di Sanremo: “Cerco di cogliere le cose positive”

“Bugo è il padre dell’indi? Cos’è l’indi? Lo diceva una persona innominabile. Il miglior cantante, cantautore inventore dell’indi. Lo diceva… non lo posso dire?… Morgan!” – dichiara Chiambretti rivolgendosi a Bugo. Il cantautore replica: “L’indi è un genere musicale, che deriva dalla parola indipendente. E’ una cosa iniziata negli anni 90 in Inghilterra e poi agli inizi degli anni 2000 è arrivata anche in Italia. Ancora adesso molti cantanti che hanno un genere particolare vengono definiti indi”. “Però tu sei il padre dell’indi. Sei il primo”. “No, sono lo zio.” risponde Bugo. “Va bene, lo zio, il fratello minore, o il cugino? Non il nonno!!” scherza Chiambretti.

“Qual è il ricordo del tuo viaggio in Liguria di qualche settimana fa?”

“Quando si fa un viaggio, per esempio in Liguria, si ritorna poi con un bel ricordo. Qual è il ricordo del tuo viaggio in Liguria di qualche settimana fa?” domanda Piero Chiambretti. “C’era un Festival finito in un modo rocambolesco. E’ stato molto eccitante. Sono andato là con tutta la voglia di far bene. E’ successo quello che è successo e cerco di cogliere le cose positive.

“Un giorno tu e Morgan vi riunirete?”

Bugo risponde alle domande innocenti delle bambine: “La tua canzone si chiama Sincero. Ma tu dici sempre la verità o anche le bugie? Bugo risponde: “A volte dico anche le bugie. Secondo me un po’ di finzione nella vita aiuta”. Un’altra bambina gli chiede: “Un giorno tu e Morgan vi riunirete?” Il cantante risponde: “Adesso è un po’ presto. Per il momento credo di no”.

“Eravate amici tu e Morgan?

“Eravate amici tu e Morgan? domanda una bambina. Bugo risponde: “Conosco Marco dal 2003, eravamo amici di cuore. Anche se non ci vedevamo tanto, io lo reputavo un amico. Però non abbiamo mai fatto una vacanza insieme. In tredici anni siamo andati a mangiare insieme due volte”. E ancora: “Perchè avete litigato?”. Il cantautore risponde: “Non ho voluto litigare. Non mi piace fare scenate. Quando Morgan ha fatto quello che ha fatto, ho deciso di andarmene. Per me litigare voleva dire mettermi su un piano che non mi interessa”.