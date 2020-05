Dopo lo sfogo di Serena Enaurdu in seguito alla rottura con Pago il cantante replica alla ex fidanzata con il singolo “Tu lo sai”?

Gossip – Il nuovo singolo “Tu lo sai” di Pago è davvero una trovata pubblicitaria? Alla separazione di Pago con Serena Enardu il web ha reagito tempestando i social di messaggi, attacchi e fake news a tutto spiano. In realtà il motivo della rottura non è stato reso pubblico, la ex GF in un post Instagram ha solamente dichiarato che dopo l’ennesima discussione ed una serie di tira e molla i due hanno deciso di chiudere la loro relazione.

I fan più accaniti e affezionati della coppia sono rimasti spiazzati dal momento che i due poco prima della quarantena parlavano di pronunciare il fatidico “Si” per tutta la vita. Pago decide di rompere il silenzio tenuto dalla rottura sino ad oggi e scrive sui suoi canali ufficiali.

L’ex GF dopo essersi lasciato con Serena era sparito da Instagram, improvvisamente riappare con il nuovo singolo “Tu lo sai”

Gossip, Pago risponde a Serena Enardu con il nuovo singolo “Tu lo sai”?

Gossip – Il cantante dopo il silenzio tenuto negli ultimi giorni ha deciso di parlare sui social. Fan e non, attendevano sue dichiarazioni soprattutto dopo gli attacchi che ha ricevuto la Enardu. Dove senza mezzi termini gli haters affermavano che la loro rottura era solamente una messa in scena, una trovata pubblicitaria.

Pago risponde al popolo web pubblicizzando il suo nuovo singolo “Tu lo sai” e scrive: “Oggi è solo lunedì. A 24 ore dall’uscita di Tu Lo Sai… un giorno da ricordare. Continuate ad ascoltare il brano su Spotify”. Il web è letteralmente impazzito e dopo aver ascoltato il brano il post della pubblicazione si Instagram è stato preso d’assalto.

Il gossip si chiede: “Tu lo sai” il nuovo singolo di Pago è anche un messaggio per Serena?

Gossip – Tantissimi i messaggi per il cantante di complimenti per il singolo, presenti anche però molti messaggi per i la ormai ex coppia con l’augurio di rivederli presto insieme. Curiosando nel profilo Ig del cantante leggiamo: “Grande e bella canzone! come è grande la donna con cui parli..oggi è lunedì ma piove” e ancora “Pago torna da Serena che ti ama”.

A sole 24 ore dall’annuncio dell’uscita del suo nuovo singolo “Tu lo sai” è già entrato nei cuori dei suoi fan, inizia a prender piede sempre di più il Gossip sul testo della canzone che appare come una dedica d’amore per la Enardu. Il testo del brano recita: “Tu così lunatica e un po assente, ti perdi ed io sai che ti cercherei per sempre. Non posso giudicare so che non dovrei e poi per niente al mondo mai ti cambierei….”.

Sarà davvero una dedica del cantante Pago alla sua ormai “ex” Serena Enardu? Al momento possiamo solo aspettare ulteriori sviluppi…