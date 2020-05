Gossip, Cristel Carrisi e Davor Luksic in crisi dopo tre giorni dal collegamento con Domenica In?

Gossip – La bellissima Cristel Carrisi la figlia di Al Bano e Romina Power, è al centro del gossip insieme al marito Davor Luksic. La figlia di Al Bano si era sposata ne 2016 con uno degli imprenditori più autorevoli della Croazia. Cristel Carrisi e Davor Luksic vivono a Zagabria, la stessa città da cui la Carrisi si è collegata per partecipare ad un’intervista di Domenica In andata in onda domenica 17 maggio.

Ma i telespettatori notano un dettaglio: per tutto il tempo, la bella Cristel si è mostrata da sola. Che fine ha fatto il marito Davor?

Cristel Carrisi sparisce improvvisamente dai Social… il marito non ha mai pubblica foto insieme…

Gossip – La figlia di Al Bano, durante l’intervista a Domenica In, non ha negato che la quarantena sia stata difficile anche per lei e la sua famiglia. Contemporaneamente, i telespettatori si sono accorti che né il marito di Cristel Carrisi, né i figli Kai e Kassia Ylenia si sono mostrati durante il collegamento. Sarà successo qualcosa con il marito? A far scoppiare il gossip si aggiunge anche la completa sparizione di Cristel Carrisi dai Social.

Ciò è quanto strano, dato che la figlia di Al Bano e Romina, soprattutto durante la quarantena, ha condiviso con i suoi follower molti momenti della sua quotidianità. Perché Cristel Carrisi ha disattivato il suo profilo Instagram?

La famiglia Carrisi sempre al centro del gossip e mamma Romina Power mette il like al bacio di Cristel e Davor: è crisi o un’altra fake news?

Gossip – Le ipotesi che scaturiscono dal web sono le più disparate, ma tra queste, quella che si fa più spazio è quella di una crisi matrimoniale tra Cristel Carrisi e Davor Luksic. Il suo profilo sarebbe scomparso a causa di una lite col marito? Questa sembra un’ipotesi alquanto assurda. Riflettendo, potrebbe esserci un’altra motivazione che ha spinto la Carrisi a cancellarsi dai Social: un desiderio di intimità.

Infatti, la famiglia Carrisi è sempre stata al centro di un gossip sfrenato. Dal fidanzamento di Al Bano e Romina al matrimonio; la sparizione della sorellina di Cristel, poi la separazione, la storia con Loredana Lecciso, i rumors di un ritorno di fiamma. Insomma i Carrisi non sono mai stati lasciati in pace.

Tuttavia, ciò non esclude per forza la possibilità di un raffreddamento tra i due coniugi. Quale sarà la verità? Visto il ritiro di Cristel, probabilmente non si avrà mai una risposta. Ma basterà dare tempo al tempo e aspettare nuove “indiscrezioni”.