Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi in TV con un talk show contratto firmato con Discovery Italia per il nuovo programma televisivo a breve la conferenza stampa di presentazione

News TV – La super conduttrice Simona Ventura è stata molto produttiva durante il lockdown. Dopo aver lavorato intensamente, ha finalmente annunciato che sarà l’autrice e produttrice di un nuovo programma TV. La conduttrice lavorerà insieme al suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi, figlio del celebre Antonio Giovanni Battista Terzi, direttore storico del Corriere Della Sera.

Come afferma Simona Ventura durante un’intervista per il settimanale di gossip Novella 2000, lei e Giovanni Terzi hanno già firmato un contratto con Discovery e hanno già fornito qualche piccola anticipazione.

News TV, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi in TV dopo la fase 2

Simona Ventura e Giovanni Terzi in TV con un talk show targato Discovery Italia

News TV – Stando alle dichiarazioni di Simona Ventura, pare che il nuovo programma sia un talk show, con lei dietro le quinte in veste di produttrice e autrice, Giovanni Terzi dominerà la scena insieme ai protagonisti da intervistare. Il titolo non è ancora stato reso noto e neanche il canale, ma è sicuro che si tratta di uno dei canali facente parte dell’azienda televisiva tematica Discovery Italia.

Le uniche anticipazioni che rivela la Ventura riguardano solo il concept dello show e quando i telespettatori potranno vederlo in TV: “Lui (Giovanni Terzi) farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice. Spero di poter presentare ai giornali la trasmissione al più presto. Il contratto è comunque firmato, manca giusto il semaforo verde per parlare, ma ovviamente sarà dopo la fase due”.

Simona Ventura: “Analogica come la TV” adesso ha cambiato idea

News tv – Simona Ventura racconta che il talk show insieme al suo fidanzato Giovanni Terzi non è il suo unico progetto per la sua ripartenza televisiva. La conduttrice, infatti, durante la quarantena ha avuto un’illuminazione durante le sue numerose interviste a distanza in diretta Instagram, intitolate All’avventura.

La Ventura, prima di arrivare ad oltre un milione di follower, afferma di non aver legato subito con i Social e diceva di essere “Analogica come la TV”.

SuperSimo non ha mai sottovalutato le potenzialità del web e ci vede lungo…

News TV – SuperSimo non ha mai sottovalutato le potenzialità del web, quindi è partita con All’avventura, intervistando molti volti noti in diretta su Instagram. Le dirette hanno avuto molto successo, quindi Simona Ventura sarebbe felice di trasformarle in un vero e proprio programma TV, magari per la RAI. Cosa aspettarsi da SuperSimo?

Potrebbe essere un indizio del suo ritorno in RAI? Per scoprirlo non bisogna fare altro che restare in aggiornamento.