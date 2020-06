Serena Enardu e Pago: interviene Elga Enardu e insulta Pago a mezzo social

Serena Enardu e Pago sono ancora in mezzo alla tormenta. Fino a poche ore fa i due si insultavano a vicenda ma ora è intervenuta anche Elga Enardu, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne.

La coppia più discussa degli ultimi tempi sta dividendo il pubblico in due: da una parte c’è chi sostiene il tradimento di lei, dall’altra chi se la prende con lui. Attualmente, il cantautore è accusato di sfruttare il gossip che dilaga intorno a loro per pubblicizzare il suo nuovo libro, in uscita a Giugno. A sostenere Serena Enardu contro Pago, arriva anche la sorella che lo attacca pesantemente su Instagram.

Serena Enardu e Pago: Elga Enardu si scaglia contro di lui

Elga Enardu a Pago: “becera volpe”

Elga Enardu, anche lei influencer e blogger, da alcune ore non fa altro che inviare insulti e provocazoni all’ex fidanzato della sorella. Poche ore fa, infatti ha pubblicato un post su Instagram che dice: “L’uva è acerba, l’uva è finta, l’uva è p*****a, l’uva è bugiarda, l’uva è brutta, l’uva è truccata. Firmato la volpe che non ci arriva”. “La becera volpe” è la descrizione con cui la sorella di Serena Enardu descrive Pago. Leggendo i commenti sotto al post, anche i fan del social fotografico si dividono in due riguardo alla ex coppia. C’è chi difende ancora una volta l’ex tronista. Ma c’è anche chi da ragione all’ex fidanzato. “Spesso la volpe ha ragione”, commenta qualche utente. Qualcun altro lo sostiene scrivendo Serena avrebbe dovuto dire tutta la verità. Ma Elga Enardu non si ferma. Le provocazioni continuano anche nelle stories.

“Torneranno di moda anche i neuroni“

Durante una mattinata di allenamento in palestra insieme alla sorella. Elga Enardu pubblica una serie di Instagram stories dove presenzia anche Serena Enardu e insieme insultano Pago. In una foto che ritrare la sorella nell’atto di fare una linguaccia, Elga scrive: “torneranno di moda anche i neuroni, dai“. Chiaro messaggio a Pago. Conclude poi con un’affettuosa dedica a Serena: “sei forte perchè sai cadere bene, cadi e ti spacchi tutta… Ma i sogni non ti si rompono mai. A loro ho insegnato come cadere sempre in piedi. Sei forte perchè crolli, ti spezzi, ti sfumi, ti consumi. Ma non molli mai la presa…”. Serena Enardu sta trovando grande conforto nella sorella, ma Pago risponderà ai loro insulti?