Anticipazioni Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci concorrente

Anticipazioni Grande Fratello Vip – Ancora indiscrezioni riguardo alla casa più spiata d’Italia. La messa in onda del Grande Fratello Vip è stata confermata per settembre 2020 e già si parla di chi potrebbero essere i concorrenti. Alfonso Signorini aveva anticipato che, oltre ad aver “corteggiato” già numerosi volti noti, ha ricevuto anche molte autocandidature da parte di nomi di spicco del panorama sportivo, televisivo, musicale, etc… Il conduttore aveva quindi (involontariamente?) sopilerato che la quinta edizione del reality Vip sarebbe stata straordinaria in fatto di cast. Fin’ora tutto vero, perché è appena giunta notizia che Elisabetta Gregoraci farà parte del cast di Grande Fratello Vip 5.

Cast straordinario per il GFVip 5: si inizia con Elisabetta Gregoraci

A confermare la notizia è direttamente l’ufficio stampa di Elisabetta. Effettivamente, ciò che mancava alla showgirl era proprio la partecipazione ad un reality. La bellissima modella ha avuto successo anche come attrice e showgirl per programmi televisivi e film di notevole rilevo. Meno felice è invece la sua storia con Flavio Briatore, finita ormai da tempo e le vicende giudiziarie in cui è stata coinvolta ormai 14 anni or sono. Quale occasione migliore del Grande Fratello Vip per completare la sua carriera?

Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip: sta preparando altri programmi

Dopo le anticipazioni giunte sulla partecipazione al Grande Fratello Vip 5, i fan si chiedono se Elisabetta Gregoraci abbia in serbo altre novità. La showgirl aveva divertito il pubblico di Made In Sud nel dal 2012 al 2017. Fino allo scorso anno invece è stata conduttrice del programma musicale Battiti Live, prodotto da Gruppo Norba e trasmesso su Italia 1, Telenorba e varie televisioni locali. Quali saranno i progetti futuri di Elisabetta dopo il reality?