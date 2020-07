Fabio Rovazzi confessa dopo la prima fase della pandemia da Coronavirus la sua crisi nel periodo della quarantena

Gossip: Fabio Rovazzi, il mago dei tormentoni estivi, dopo alcune settimane di assenza dai social torna per raccontare in un post su Instagram il suo stato d’animo: “Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate 2020. Purtroppo non è successo. Il periodo della quarantena è stato un vero incubo personale: mi ha inghiottito nel buio più totale e mi ha sputato fuori cambiandomi”.

Sdrammatizza subito dopo. “È stata un’occasione per fermarsi a riflettere sulle priorità della vita….” afferma Rovazzi sul social.

Fabio Rovazzi: “Non ci rendiamo conto delle cose realmente importanti”.

Gossip: Rovazzi invita ad essere più saggi e profondi, queste sono le sue affermazioni in merito al periodo che stiamo vivendo: “Spesso, sopratutto di questi tempi, non ci rendiamo conto delle cose realmente importanti. Avrei potuto fingere, in studio e sul palco, di essere felice. Purtroppo non sono capace. Le canzoni sono sempre state un prolungamento del mio stato d’animo e se fossi stato costretto a farne una ora sarebbe uscito un pezzo strappalacrime drammatico (che vi evito molto volentieri)”.

Fabio Rovazzi però avverte lasciandoci ben sperare che si tratti di qualcosa di molto importante: “A fine agosto vi annuncerò una operazione a livello mondiale che vi manderà fuori di testa”.