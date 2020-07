La moda estate 2020 il trend celebra le tute e le jumpsuit Balmain a Fendi

Tendenza moda estate 2020: comode e confortevoli le tute e le jumpsuit sono diventate un capo “must” di questa stagione 2020. La loro versatilità le ha rese insostituibili, basta indossare un tacco e la tuta o la jumpsuit si trasforma in un meraviglioso abito da sera.

Sono apparse per la prima volta sulle passerelle alla fine degli anni 60 grazie a Rudi Gernreich, Yves Saint Laurent, e Norma Kamali, a far entrare questo capo nei pochi ma insostituibili capo cult ci hanno pensato le icone della musica da Elvis Presley a Diana Ross.

Moda Fashion 2020: ecco chi propone quest’anno le tute e le jumpsuit

Tendenza moda estate 2020: le abbiamo viste sfilare sulle passerelle in diverse versioni, ispirate alle tute da lavoro in denim come quelle presentate da Alberta Ferretti e Philosophy di Lorenzo Serafinio in tessuti più pregiati prediligendo le tinte di giallo e rosa come Dior, David Koma e Alexander Wang si ispirano agli anni 70 con modelli aderentissimi, scollate con o senza applicazioni di lustrini quelle presentate da Balmain a Fendi.