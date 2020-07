Mara Venier abbandona le scene del piccolo schermo e cede alle lusinghe estive 2020, al suo posto Francesca Fialdini

Mara Venier Domenica In: E’ andato in onda il 26 luglio 2020 l’ultimo appuntamento dei quattro programmati della domenica pomeriggio degli italiani, che dal 5 luglio tiene compagnia ai numerosi fan e telespettatori della Tv Nazionale, di “Il meglio di Domenica In“. Cosa andrà in onda al posto di Domenica In sulla Rai?

Come scoperto dai palinsesti Rai pubblicati a partire da domenica prossima e per tutto il mese di agosto a tenerci compagnia nelle calde domenica estive sarà Francesca Fialdini con il meglio di “Da Noi a Ruota Libera”.

La Fialdini con le repliche del meglio di raddoppia il tempo a disposizione, infatti, terrà compagnia ai suoi telespettatori dalle 14.10 alle 16.10.

La Fialdini con le repliche del meglio di raddoppia il tempo a disposizione, infatti, terrà compagnia ai suoi telespettatori dalle 14.10 alle 16.10. A seguire dopo l’appuntamento con la Fialdini le domeniche dei telespettatori Rai saranno allietate dalle repliche di “Ora e Mai più” di Amedeus.