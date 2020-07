Quali saranno i tormentoni dell’estate 2020 più ascoltati?

L’estate 2020 è appena cominciata e un barlume di normalità sembra essersi insinuato nella vita di tutti i giorni e anche nelle radio italiane seppur con un leggero ritardo arrivano le nuove hit. Riusciremo a cantarle sotto l’ombrellone o a ballarle in spiaggia nelle sere d’estate? Siete in ansia di scoprire quali sono i nuovi pezzi dell’estate?

Non possono mancare le ballate dance pop, sonorità latineggianti e ovviamente lo spumeggiante reggaeton! Takagi & Ketra firmano e producono un gran numero di brani, da “Il Ciclone” con Elodie, Mariah e Gipsy Kings a “Karaoke” della squadra Alessandra Amoroso e Boomdabash, “Una voglia assurda” di J-Ax e “La Isla” del nuovo duo Giusy Ferreri – Elettra Lamborghini.

Il tormentone dell’estate 2020 più ascoltato in radio?

Tormentoni estate 2020: la canzone più ascoltata in radio è Jovanotti e Tiziano Ferro con “Balla per me” e “Guaranà” di Elodie. Non mancano Random, Irama, Gaia e The Kolors e Non mi basta più di Baby K. Che dire di più? I grandi artisti della musica italiana sanno sempre come emozionare il loro pubblico, d’altra parte non è un caso che siano diventati cosi amati e popolari nel corso del tempo.

Bravi ragazzi, continuate a cantare emozionandoci sopratutto in estate, il momento migliore per godersi la vita! Quale delle canzoni italiane vincverà il titolo di tormentone dell’estate 2020?