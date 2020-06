Roberta Morise e Eros Ramazzotti: relazione o fake news?

Roberta Morise parla di Eros Ramazzotti. Passione o stima?

Più di qualcuno insinuava che ci fosse una relazione speciale tra Roberta Morise, ex volto de I Fatti Vostri, e l’ex marito di Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti. Ma dopo qualche settimana di silenzio è stato proprio lui, il cantante, a dire tutta la verità via Instagram.

La showgirl, successivamente, ha spiegato la verità in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze. I due, come confidato dalla soubrette calabrese, sono solo degli amici che si stimano a vicenda e che seguono l’uno le carriere dell’altro. Nessun flirt, solo tanto affetto e stima!

Le ultime dichiarazioni

Come dichiarato da Roberta Morise a Confidenze: “Qualcuno ha scritto che avevo una relazione con Eros Ramazzotti. Lui ha smentito e io mi sono fatta una ghignata, ringraziando chi ha messo in giro questa sciocchezza, perché mi ha fatto ridere in un momento difficile. La verità è che stimo Eros come cantante e lui mi segue in tv. Siamo amici, tutto qui”.

Roberta spera di trovare presto l’amore della sua vita e costruirsi una famiglia: un sogno che cova fin da bambina e che fino ad ora non è riuscita a realizzare.

Il futuro, sia sentimentale sia professionale, è una grande incognita per la showgirl, infatti è stata tagliata fuori dal cast de I Fatti Vostri. Ma forse la ritroveremo a Tale e Quale Show, il format di successo dell’ex fidanzato Carlo Conti (con il quale è rimasta in buoni rapporti). Ma è tutto da decidere.

Vacanze in Calabria per Roberta Morise

Nell’attesa la showgirl trascorrerà le vacanze in Calabria, la sua terra natale, dove potrà riabbracciare famigliari e vecchi amici, ricaricarsi e sperare per una ripresa alla grande. Forza, non ti abbattere cara Roberta, facciamo tutti il tifo per te. Certi che ti rivedremo presto in televisione, nelle vesti di protagonista, non mollare!