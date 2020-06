Freedom di Roberto Giacobbo torna su Rete4: Anticipazioni tv

Freedom di Roberto Giacobbo torna su Rete 4. Oltre il confine con la storia. Tutte le news e anticipazioni

Freedom di Roberto Giacobbo torna su Retequattro con il meglio delle edizioni del 2018 e 2019. Fatta di immagini originali e sorprendenti, grandi personaggi, testimoni dei fatti e domande cui dare una risposta, viaggiando sull’imponente track del documentario, attraverso i luoghi più importanti dell’Italia e del mondo.

Freedom con Roberto Giacobbo torna su Retequattro a partire dal 28 giugno 2020 in prima serata, per otto appuntamenti imperdibili con la storia raccontata la passione e nei minimi dettagli.

Freedom su Rete 4 dal 28 giugno 2020

Reportage spettacolari, dai colori vividi, curati in ogni aspetto, grazie a tecnologie top di gamma, con macchine da presa che montano lenti cinematografiche configurate per ottenere il massimo dei dettagli. Microcamere, fotocamere leggere, action cam, telecamere UHD al lavoro in simultanea con droni di ultima generazione. A cui si aggiungono uso di AR (Augmented-Reality), scanner 3D, laser, modelli a nuvole di punti. Risultati ottenuti grazie alle tante professionalità chiamate a realizzare «Freedom – Oltre il Confine». Uno staff composto da 40 elementi, di cui 16 per le riprese in trasferta.

Freedom di Roberto Giacobbo torna su Retequattro con il meglio delle edizioni del 2018 e 2019. Fatta di immagini originali e sorprendenti

Un documentario a favore dell’inclusione

«Freedom» è anche inclusione, grazie alle grafiche Easy Reading, font ad alta leggibilità per aiutare la lettura dei dislessici (700 milioni nel mondo). Il documentario, inoltre, ha dato vita anche a uno spin-off: il periodico “Freedom Magazine”, testata a cura di Fivestore, la divisione editoriale di Mediaset.

«Freedom Oltre il confine» anticipazioni tv puntate

«Freedom – Oltre il confine» è un programma di Roberto Giacobbo, scritto con Irene Bellini, Valeria Botta, Massimo Fraticelli, Danilo Grossi e Marco Zamparelli. Alla regia, Ico Fedeli. Per Mediaset, curatela di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.