«Tale e Quale Show 2020» Roberta Morise e Carlo Conti insieme?

Roberta Morise potrebbe tornare accanto a Carlo Conti a «Tale e Quale Show 2020», la notizia fa tornare a parlare della fine della loro relazione

Roberta Morise è stata la collaboratrice preferita di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri per due anni. A fine stagione giunge la notizia della sua non riconferma. Ma per la felicità dei fan, la showgirl potrebbe approdare a «Tale e Quale Show 2020» al fianco del suo ex fidanzato Carlo Conti.

Tutti conoscono il passato della showgirl e del conduttore, prima che quest’ultimo si sposasse con Francesca Vaccaro. Pertanto, la notizia che i due potrebbero fare una trasmissione insieme ha fatto riaffiorare i ricordi, riaccendendo i gossip: infatti viene a galla il motivo della loro separazione.

«Tale e Quale Show 2020» Roberta e Carlo insieme?

I trascorsi di Roberta Morise e Carlo Conti sono molteplici e non riguardano solo la vita privata. Anche in ambito televisivo, spesso, la Morise ha spalleggiato Carlo Conti nelle sue trasmissioni. Grazie alle sue doti canore, nel 2004 debutta in tv come corista nella trasmissione di Rai1 I raccomandati.

Inoltre fatto la valletta a L’Eredità insieme a Carlo Conti per tre anni, per altri due ha partecipato a I migliori anni sempre col presentatore toscano.

La vita privata: perché è finita?

Roberta Morise e Carlo Conti sono stati fidanzati dal 2009 al 2011, ma i fatti dimostrano che essi non erano destinati a stare insieme. Ma perché è finita? A raccontarlo è stata proprio la Morise sul magazine Chi: “Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata“.

“Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età. L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi”.