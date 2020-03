Gossip Amici, Raimondo Todaro, rompe il silenzio: il presunto flirt tra Valentin e Francesca Tocca fa ancora discutere il gossip

Amici gossip di oggi 14 marzo 2020. Raimondo Todaro, marito di Francesca Tocca, rompe il silenzio e scatena il pettegolezzo dell’ultima ora. In queste settimane, il maestro di Ballando con le stelle, ha sempre evitato di commentare il gossip di amici sulla presunta liaison tra Valentin e Francesca. Durante la turbolenta terza puntata del serale di Amici, Maria De Filippi, furiosa con il ballerino, prima di cacciarlo via dallo studio, ha pronunciato una frase alquanto allusiva sul comportamento di Valentin all’interno della scuola.

Queste le parole di Maria: “Sai perfettamente cosa fai e non mi fare entrare nei dettagli di come ti stai comportando”. Molti hanno letto in questa frase una chiara allusione ai pettegolezzi sulla Tocca. Tutto si complica con la risposta di Valentin: “Ora entriamo in altri discorsi”. La padrona di casa ha chiarito che intendeva riferirsi al comportamento dell’allievo con la maestra di ballo Natalia Titova, ma il pubblico ha immediatamente pensato ad altro.

“La diretta non è per tutti”.

A pensarla come il pubblico da casa sembrerebbe essere stato anche il marito di Francesca Tocca. Raimondo Todaro, infatti, durante la trasmissione, su Instagram, ha pubblicato una storia scrivendo: “la diretta non è per tutti”. Silenzio tombale, invece, da parte della moglie Francesca, che ha preferito non alimentare altro gossip.