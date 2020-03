Serale Amici 2020, terza puntata, Maria De Filippi perde le staffe, si infuria e caccia Valentin. Eliminato da Amici in una serata turbolenta

Amici Serale 2020 – Amici di Maria De Filippi nella puntata del serale, andata in onda venerdì 13 marzo, perde le staffe e manda fuori Valentin. Serata turbolenta quella di ieri sera. Il nervosismo sul palco regna sovrano. Il primo ad irritarsi è stato Javier. Il ballerino perde il controllo e abbandona il palco, perchè non ha accettato il voto della giuria. La padrona di casa, considerandolo un ragazzo bravo, ma molto impulsivo, lo esorta a ragionare e tutto torna a posto. Con Valentin invece la De Filippi non transige e lo caccia dal serale.

Serale Amici: Valentin non accetta di aver perso la sfida contro Gaia: “Se dovessi vincere con Jacopo me ne vado”

Valentin dopo aver perso la sfida contro Gaia solleva una polemica. “Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai” spiega il ballerino.

Maria De Filippi si infuria e non ammette scuse: “Ora basta! Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi”.

Valentin prova a spiegarsi meglio, dicendo che sia lui, che Nicolai e Javier non riescono a esprimersi a pieno, forse anche a causa delle tante polemiche. La conduttrice ribatte, mandandolo via: “Di come ti esprimi tu non mi importa niente”. È Valentin l’eliminato della terza puntata del serale di Amici.