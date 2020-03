Terza puntata del serale Amici 2020 passerà alla storia: Maria De Filippi si ribella e diventa una “Iena”, litiga con prof Alessandra Celentano

Serale Amici 2020 La terza puntata del serale di Amici 2020 passerà alla storia anche per la lite di Maria De Filippi con Alessandra Celentano. La padrona di casa ieri sera, non ha risparmiato nessuno. Sarà l’assenza del pubblico in sala, saranno le preoccupazioni per l’emergenza Coronavirus, ma il nervosismo della conduttrice è stato lampante. La De Filippi, che siamo abituati a vedere molto calma e tranquilla a C’è posta per te, ha perso letteralmente il controllo.

Lite tra Celentano e Maria nella terza puntata del serale di Amici

Terza puntata del serale Amici 2020 Maria De Filippi lite con Alessandra Celentano

Maria De Filippi lite e ira contro Alessandra Celentano dopo la vittoria di Nicolai su Javier. Il fidanzato di Talisa è in preda ad una crisi di nervi e decide di lasciare il programma. La padrona di casa si ribella alla Celentano per averlo spalleggiato: “Alessandra tu non devi fomentare gli animi“. La professoressa reagisce male contro gli opinionisti. La De Filippi sbotta: “Scusa Alessandra, tu sei l’eccellenza della danza?”. La Celentano riferendosi ai voli della giuria replica: “Ma cosa stai dicendo Maria? Io se vado a teatro mica divento un esperto. Loro non sono del mestiere e si vede!“.

Maria De Filippi lite con Alessandra Celentano alla resa dei conti

Amici 2020 terza puntata serale – La conduttrice di Amici 2020, sbotta contro la Celentano: “Non capisco cosa ci fa ad Amici. Perché non dirigi la Scala?”. E prosegue: “Tu non sai stare vicino ad un ragazzo. Guarda dove è finito. Tu metti il coltello nella piaga“. Dopo essersi calmata conclude: “Sei proprio tonta Alessandra. Se non fosse che ti voglio un gran bene ti avrei già cacciato da questa trasmissione“. La professoressa abbozza una risata e la polemica finisce. Che serata!