Todaro e Isoardi stanno insiene: la foto del bacio scatena il gossip

Raimondo Todaro ha dimenticato Francesca Tocca con Elisa Isoardi. I due neo piccioncini sono stati paparazzati mentre si baciavano spontaneamente: la domanda da gossip: è sbocciato l’amore?

Todaro e Isoardi stanno insieme? Todaro, ballerino di Ballando con le stelle e protagonista la scorsa stagione del gossip a causa del tradimento dell’ex moglie Francesca Tocca con il ballerino di Amici Alexandru Valentin, sembra aver voltato pagina. Raimondo Todaro già da qualche settimana aveva attirato il gossip facendosi “beccare” più volte in atteggiamenti equivocabili con la sua compagna d’avventura per la prossima stagione di Ballando, che inizierà il 19 settembre 2020, Elisa Isoardi.

I due erano stati più volti avvistati nelle vie della città eterna e il gioco di sguardi e la complicità fra i due ha fatto più volte pensare alla nascita di un nuovo amore.

Il gossip: Raimondo Todaro e Elisa Isoardi stanno insieme? Raimondo Todaro ha trovato l’amore? Questa è la domanda che tutti oggi ci poniamo anche davanti alla foto del bacio che non lascia dubbi. Tra i due durante le prove di Ballando, il programma come affermato sopra inizierà tra quattro giorni, è nata una gran complicità ed intesa. Sin qui nulla di che.

Come però abbiamo accennato di sopra, la coppia è stata avvistata più volte assieme per le vie della capitale. A concludere, insinuando la nascita di un nuovo amore, il settimanale Chi è riuscito ad immortalare il “bacio” che si sono scambiati. Un bacio per suggellare la nascita di una storia d’amore?