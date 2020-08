Elisa Isoardi, con un post sul profilo Instagram di Ballando Con Le Stelle, si sfoga sulla sua partecipazione al talent, la prova la spaventa?

Elisa Isoardi è pronta per una nuova sfida televisiva: Ballando Con Le Stelle. Dopo aver detto addio a La Prova Del Cuoco, sarà nel cast del talent di Milly Carlucci. Si distinguerà anche nel mondo della danza?

A riguardo, l’ex conduttrice dello show culinario si è sfogata con un video messaggio pubblicato sulla pagina Instagram del programma, da cui trapela un po’ di paura.

“Sono pronta? No, non ancora…”

Molti sono stato I rumors riguardo alla partecipazione di Elisa Isoardi a Ballando Con Le Stelle. Adesso arriva la conferma dalla diretta interessata. “Ci siamo eh, manca poco più di un mese. Ragazzi siamo pronti? Sono pronta? No, non ancora. Confermato comunque: sono nel cast di Ballando con le Stelle”.

L’appello a Milly Carlucci

La conduttrice (che ha recentemente parlato anche di Antonella Clerici) non nega un po’ di ansia. Riuscirà a sostenere lo stress del programma? Proprio per questo la Isoardi si è rivolta direttamente a Milly Carlucci: “mi raccomando, scegli un maestro, un ballerino molto paziente perché lo sapete, mi avete già vista ballare. Non sono coordinatissima però ci credo“. Dopodiché, Elisa Isoardi (che probabilmente dovrà prendersi una pausa televisiva) si rivolge ai telespettatori: “Credete in me e tifate per me anche soltanto per un fatto mentale: l’energia positiva arriva“. Come starà affrontando la preparazione?