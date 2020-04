Melania Trump compleanno: la First Lady più bella del mondo festeggia 50 anni

Oggi è il compleanno di Melania Trump. La moglie del Presidente degli Stati Uniti, domenica 26 aprile 2020, compie 50 anni, di cui venti vissuti accanto al marito. Da modella a First Lady, lascia la Slovenia a 16 anni alla volta di New York e dopo poco si è legata al Presidente degli Stati Uniti. La First Lady, dalla bellezza conservatrice, adatta al ruolo che ricopre, ha molte altre qualità, ad esempio, parla perfettamente cinque lingue. I suoi outfit l’hanno resa simbolo di stile. Oltre ad essere la “più bella” è anche la meno sottomessa, sono infatti plateali le sue contraddizioni con il marito anche in pubblico, come emerge nella sua biografia, Free Melania, uno degli ultimi esempi di ciò viene proprio dai social.

Melania Trump compleanno della First Lady moglie di Donald Trump

Qualche giorno fa la moglie del Presidente degli Stati Uniti ha twittato, in piena emergenza coronavirus, una sua foto con la mascherina, esortando gli americani ad indossarla, ma dichiarando che lei non lo farà mai.

La vita di Melania Trump accanto al Presidente degli Stati Uniti

All’inizio, la vita accanto al Presidente degli Stati Uniti, non è stata facile per Melania, presa di mira dai paparazzi. La Trump finisce sotto l’occhio del gossip per le sue gaffe dovute all’imbarazzo e per le sue foto compromettenti, spesso finite in prima pagina dei rotocalchi. A gennaio 2017 arriva la svolta. La First Lady trasloca dall’attico di Manhattan alla Casa Bianca. Ma non cambia solo casa, ma anche se stessa, calandosi completamente nel ruolo che ricopre nelle responsabilità. E’ per questo che oltre ad essere la più bella è anche la più amata.

Melania Trump 50 anni oggi: quale sarà il regalo del Presidente

Oggi 26 Aprile, la First Lady, spegne le sue 50 candeline, mezzo secolo, anche se ne dimostra molti meno. La sua indiscutibile bellezza è disarmante. Chissà quale regalo avrà scelto per lei il Presidente statunitense.