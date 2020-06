Paola Di Benedetto organizza la seconda reunion con gli inquilini del Grande Fratello Vip 4: molti gli assenti il gruppo si sfalda e perde pezzi

GF VIP 4, Gli “ex” inquilini della casa di Cinecittà si riuniscono per passare delle ore assieme in compagnia dopo l’esperienza vissuta insieme nel reality. Questa però come sappiamo non è la priva volta che gli ex inquilini si rivedono, almeno per qualcuno. Eh si, perchè pochi gironi fà alcuni di loro si erano già ritrovati a casa di Fabio Testi in una reunion riservata a pochi, almeno sembrerebbe.

Testi attaccato per gli inviti mancanti ha controbattuto dichiarando che agli inviti ha pensato Fernanda Lessa. Il motivo dei mancati inviti?

Grande Fratello Vip 4, Seconda reunion, ecco chi ha partecipato

Ancora ignoto, ma gli esclusi se così vogliamo chiamarli non hanno certo aspettato in silenzio ed hanno risposto organizzando un’altro incontro, anche questo però sembrerebbe riservato a pochi eletti. Sempre nelle terre veronesi e precisamente nella tenuta delle cantine Trabucchi d’Illasi, gli ex inquilini del gf VIP 4 si sono ritrovati di nuovo insieme per degustare degli ottimi piatti e godersi delle ore in completo relax immersi nel verde.

Capobanda del gruppo questa volta Paola Di Benedetto, vincitrice del reality SHOW, seduti tavola con lei Aristide Malnati, Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver.

Inquilini divisi come nella Casa del Grande Fratello Vip 4 ma cosa bolle nella pentola di Paola Di Benedetto?

Gli ultimi tre presenti anche a casa di Testi. E gli altri? Anche stavolta molti gli assenti. Ci sono però degli inquilini della casa che non hanno partecipato ne all’una né all’altra riunione come :”Antonio Zequila, Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Asia Valente, Elisa De Panicis, Sossio Aruta, Licia Nunez, Antonella Elia, Valeria Marini, Pago, Serena Enardu, Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti, Michele Cucuzza”.

Cosa sta succedendo fra gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia? Il bel gruppetto che si era formato durante il reality si sta dividendo in due squadre? Gatta ci cova…

Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver saranno ospiti di Adriana Volpe?

La domanda a questo punto sorge spontanea. Come noto Paola Di Benedetto ha conquistato Adriana Volpe, diciamo tranquillamente che è la sua pupilla. Come è altrettanto arcinoto, Adriana Volpe vincitrice morale del reality SHOW, a breve condurrà il talk show “Ogni Mattina” su TV8.

La seconda reunion con Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver potrebbe riservarci delle sorprese in merito? Staremo a vedere…