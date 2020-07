La produzione del GF VIP lavora a tambur battete per preparare l’edizione cinque del reality più ambito dai Vip

GF Vip 5 concorrenti: Grande Fratello Vip 5, la produzione ed Alfonso Signorini impegnatissimi per la preparazione del reality e la scelta del cast. Sempre più ambito il posto di concorrente all’interno della casa più spiata ed amata d’Italia quella del Grande Fratello. Oltre ai Vip confermati quali Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, sono molti i Vip che fanno appello alla produzione ed ad Alfonso Signorini per varcare la famigerata porta rossa di Cinecittà.

Dopo Viviana Bazzani, Sylvie Lubamba e Mariano Catanzaro che hanno espresso il loro desiderio di partecipare al reality anche Lucia Bramieri si aggiunge ai Vip in lizza. A raccogliere il suo appello è lo storico settimanale di gossip Novella 2000.

Grande Fratello Vip 5 cast: Lucia Bramieri concorrente?

GF Vip 5 concorrenti: Lucia Bramieri non è un volto nuovo del reality avendo già partecipato all’edizione capitana da Barbara D’Urso edizione Nip nel 2018. Lucia Bramieri raggiunta da Novella 2000 nel suo salone di bellezza ha confessato di voler ripetere l’esperienza durata veramente poco per lei nel 2018.

L’ex gieffina ha confessato riferendosi alla sua precedente esperienza: “È proprio così. Voglio assolutamente fare il Grande Fratello Vip. La mia permanenza al Nip è durata troppo poco, solo trentacinque giorni. Il tempo è volato. Anche se ne sono successe di ogni, non sono riuscita a esprimermi al meglio”.

Lucia Bramieri concorrente al GF VIP 5: “Sono la nuora di Gino Bramieri”

GF Vip 5 concorrenti: inaspettatamente Lucia Bramieri aggiunge un particolare piccante alla sua confessione e dichiara: “Quando sono entrata nella Casa, vivevo ancora nell’anonimato, pur avendo una storia alle spalle. Sono la nuora di Gino Bramieri e molti mi avevano già vista in televisione”.

“Non nascondo che ero contenta, tra l’altro non finirò mai di ringraziare Barbara d’Urso e la produzione per avermi dato quell’opportunità, ma adesso voglio mettermi veramente in gioco. E perché no, anche per incontrare l’uomo della mia vita!“.

Grande Fratello Vip 5 concorrenti: Lucia Bramieri: “Sono una donna vedova, single e anche piacente…”

GF Vip 5 concorrenti: sembrerebbe dunque che Lucia Bramieri, nuora di Guno Bramieri sia proprio in cerca dell’amore ed a detta sua lo vorrebbe trovare nella casa più spiata d’Italia, confessa infatti: “Assolutamente! È uno dei motivi per cui voglio partecipare al reality di Canale 5. Sono una donna vedova, single e anche piacente, perché non darmi questa possibilità?”

“Credo che qualora la produzione facesse entrare nel cast un bell’uomo della mia età o poco più, farei di tutto per conquistarlo!“.

L’appello di Lucia Bramieri alla produzione del Grande Fratello Vip 5

GF Vip 5 concorrenti: conclude poi l’intervista lanciando proprio un appello alla produzione del reality e senza remore afferma: “Al Gf Vip vorrei diventare paladina di tutte quelle donne che soffrono per colpa di alcuni uomini, che sono dei farabutti. Mi auguro vivamente che la produzione accolga la mia richiesta“.

Chissà se la sua richiesta verrà esaudita dal conduttore Alfonso Signorini?