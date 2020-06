Dopo l’Eurogames al fianco di Alvin, Ilary Blasi la conduttrice romana è pronta a tornare in Tv Isola dei Famosi 2020 e Lo Show dei Record

Ilary Blasi dopo aver ceduto il timone del Grande Fratello Vip a colui che aveva inizialmente il ruolo di opinionista nel programma Alfonso Signorini è stata impegnata nella conduzione di Eurogames. Una versione 2.0 dei giochi senza frontiere. L’insuccesso ottenuto ha portato la conduttrice ha prendersi un periodo di tempo lontana dal piccolo schermo. Oggi è pronta a rientrare e lo fa, secondo molte indiscrezioni, con una doppietta.

Al timone della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi 2020” dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi la Blasi sembrerebbe pronta anche per una nuova esperienza che la vedrebbe co-conduttrice in una coppia a die poco esplosiva.

Ilary Blasi

Ilary Blasi raddoppia dopo L’Isola dei Famosi arriva Lo show dei record

Ilary Blasi raddoppia con l’L’Isola dei Famosi e per l’amatissima conduttrice romana arriva anche “Lo show dei record”. La simpatia ed il successo che la Blasi riscuote nel pubblico la premia con un doppio programma per la prossima stagione. Vedremo infattila conduttrice dividersi fra la conduzione dell’Isola con i suoi naufraghi in Honduras e la conduzione al fianco di Claudio Amendola ne Lo Show dei Record.

Ilary Blasy e Claudio Amendola coppia 100% romana

Una coppia quella Blasy Amendola 100% romana ed esplosiva che con la loro simpatia terrà inchiodato il pubblico allo schermo. Questo il gossip divulgato da Fanpage che la nota conduttrice però non ha ancora confermato.