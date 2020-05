Paola Di Benedetto segnata dall'acne in adolescenza

Gossip, Paola Di Benedetto segnata dalla sua adolescenza con l’acne rivela le problematiche.

La vincitrice dell’ultima edizione del GF VIP 4 Paola Di Benedetto su Instagram parla di un argomento che in passato ha segnato la sua adolescenza. Il problema dell’acne affligge molti adolescenti, spiega la Di Benedetto come ha dichiarato su IG e i Vip di certo non hanno la corsia preferenziale in merito.

Proprio per dimostrare che l’acne tocca chiunque ed è dura conviverci la Di Benedetto si mette a nudo e racconta la sua esperienza: “Ho deciso di raccontarvi cosa’ho vissuto io. Non ho sofferto di acne pesantissimo, quel tipo di acne che ti rovina la pelle”.

Paola Di Benedetto “Quest’acne che anche se leggero mi infastidiva molto”.

L’ex Grande Fratello Vip rivela le problematiche della sua adolescenza ai fan su Instagram. L’ex gieffina, continuando la sua confessione intenta ad aiutare chi soffre di questo acne, racconta anche di aver passato un momento difficile, per la sua pelle, al rientro dall’Isola dei Famosi.

“Quest’acne che anche se leggero mi infastidiva molto. Così mi sono rotta e sono andata dal ginecologo e mi ha prescritto la pillola. Dopo diverso tempo il problema è andato sempre a diminuire fino a che i brufoli mi sono completamente spariti”.

Sottoposta a molto stress durante il programma televisivo Isola dei Famosi e dopo aver smesso la pillola (per sua scelta) l’ex gieffina racconta le difficoltà vissute al suo rientro in Italia. Paola, infatti, confessa di aver avuto un blocco al metabolismo e di aver preso molti chili ed inoltre anche la sua pelle è stata segnata da quel periodo.

Paola Di Bendetto acne: “Non mi sentivo a mio agio, non mi sentivo bene”

Secondo Paola Di Benedetto il viso è il nostro biglietto da visita e quindi lei riesce a comprendere il disagio che si può provare quando non ci si sente apposto. Questo il motivo che l’ha spinta a rivelare una parte del suo passato ed ha lanciare un messaggio forte a tutti coloro che in questo momento stanno combattendo contro l’acne: “Non mi sentivo a mio agio, non mi sentivo bene. Il viso è il nostro primo biglietto da visita e quando non ci sentiamo a nostro agio è brutto”.

Ad un certo punto avevo raggiunto il massimo della disperazione” e conclude dicendo: “Se vi state trovando in una situazione del genere tutto troverà una soluzione e riuscirete a risolvere”.