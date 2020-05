Dopo la rottura a Temptation Island con la fidanzata Katia Fanelli, Vittorio Collina confessa di aver mentito a Maria De Filippi e aver preso anche il 2 di picche

Vittorio Collina ex concorrente di Temptation Island confessa la verità sul rapporto avuto con Vanessa Cinelli, tentatrice del reality show estivo di casa “Mediaset”. Fino alla reunion a Uomini e Donne con Maria De Filippi nessuno aveva mai insinuato un flirt fra l’ex concorrente del reality e la tentatrice. In studio, Collina in occasione della reunion post-programma aveva dichiarato che tra lui e la tentatrice sussisteva infatti solo una splendida amicizia, a distanza di un anno arriva la confessione.

A distanza di un anno da Temptation Island, Collina, dopo la rottura con Katia Fanelli ha deciso di rivelare la verità allo storico settimanale di gossip Novella 2000. Andiamo a vedere cosa dichiarato l’ex Temptation Island.

Vittorio Collina Temptation Island fatale per la coppia “fotonica”

Vittorio Collina retroscena clamorosi con Katia Fanelli e Vanessa Cinelli

Come noto Vittorio Collina ha lasciato Katia Fanelli a Temptation Island 2019, segno evidentemente che la tentatrice Vanessa Cinelli ha fatto bene il suo lavoro. Finito lo show televisivo, Vittorio e Vanessa hanno hanno proseguito insieme la vacanza in quel di Porto Cervo (Sardegna). Come ricorderete senz’altro a settembre 2019, Vittorio e Katia sono stati ospiti di Uomini e Donne nel tentativo di farli rimettere insieme.

Vittorio Collina dichiara quanto segue: “Ho iniziato la mia avventura a Temptation Island con Katia. Durante l’ultima puntata, al falò di confronto finale ho scelto di interrompere la nostra relazione che durava circa 2 anni e mezzo. Alla fine della puntata ho chiesto a Vanessa di continuare a vederci”.

Vittorio Collina e Katia Fanelli a Uomini e Donne

L’ex concorrente continua poi la sua confessione al settimanale: “Fino alla reunion avvenuta a Uomini e Donne non era uscito nulla tra me e Vanessa. La De Filippi mi ha chiesto di essere chiaro con Katia dicendomi di dirle la verità e che ammettendo il mio innamoramento per un’altra ragazza e che non ci sarebbe stato nulla di male”

L’ex Temptation Island continua: “Per non ferire Katia e rispettare la riservatezza di Vanessa ho detto che per me Vanessa rappresentava un’amicizia. Non era così per me. Con il passare del tempo ho continuato a recarmi a Roma e devo ammettere che ho proprio perso la testa per Vanessa”.

Vittorio Collina e Vanessa Cinelli non stavano insieme

Vittorio Collina confessa un 1/2 flirt con Vanessa Cinelli ma contemporaneamente ne annuncia anche la fine: “Come ho sempre ammesso, oltre ad essere una ragazza meravigliosa, mi è sempre piaciuta a livello caratteriale. Posso ammettere che c’è sempre stato un feeling speciale tra noi. Tuttavia non sempre le cose vanno come una persona auspica o sogna”.

Nella dichiarazione Collina rivela che con Vanessa Cinelli c’è stato solo un approccio e la fine del “flirt” era segnata, questione di ore. Queste le sue parole: “Da novembre 2019 Vanessa ha iniziato a distaccarsi, fino ad ammettere di non essere innamorata. Da quel momento ho cercato di farmene una ragione, non senza difficoltà. Oggi ho ripreso in mano la mia vita”.

In mezzo a questa tempesta di confessioni la domanda sorge spontanea, adesso come reagirà a tutto questo la ex fidanzata Katia Fanelli?