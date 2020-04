Barbara D’Urso oggi pomeriggio, profondamente commossa per gli auguri della Buona Pasqua, è scoppiata a piangere a Pomeriggio cinque

La conduttrice televisiva Barbara D’Urso oggi pomeriggio quasi in chiusura della puntata del 10 aprile 2020 a Pomeriggio Cinque, scossa è scoppiata in lacrime. Barbara D’Urso mentre ricordava questo periodo storico che ci vede speranzosi nello sconfiggere il Coronavirus che riguarda il nostro paese, mentre faceva gli augurava la Buona Pasqua e ricordava le tutte le persone rinchiuse negli ospedali, i medici che continueranno a lavorare, toccata e coinvolta emotivamente nel ricordare tutti coloro che ci danno la forza di sperare, le è venuto un groppo in gola e nel pronunciare…

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso commossa si blocca con un groppo in gola e scoppia a piangere: il video

Barbara D’Urso: “Io passerò Pasqua a casa. Sarà la prima volta dopo un anno che non ci vediamo per un giorno. Però vi aspetto, vi aspetto a Pasquetta, perchè per la prima volta saremo insieme. E non vedo l’ora che arrivi Lunedì, perchè come voi, passerò la Pasqua da sola, pensandovi moltissimo…. Che mi è preso? Così”. e Barbara D’Urso commossa scoppia a piangere e la regia chiude, sulle lacrime. Di seguito possiamo vedere il video di Pomeriggio 5.