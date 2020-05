Iniziano già i primi scontri di gelosia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante che da poco tempo sono tornati a far coppia fissa

Gossip news – La coppia più seguita sui social Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno annunciato il loro ritorno insieme poco tempo fa, dopo varie vicissitudini che li hanno tenuti separati per anni. Foto, video hanno davvero usato ogni mezzo per aggiornare i loro tanti follower sui social.

Tutto sembrava andare per il meglio fra i due che hanno dipinto in questi mesi il mondo a cuoricini tanto l’amore che sprizzavano l’uno per l’altra. Come nelle migliori soap opera il colpo di scena li aspetta però dietro l’angolo.

Screzi tra vip: Giulia e Andrea, il like porta discordia nella coppia

Giulia e Andrea, il like della gelosia porta discordia nella coppia

Ultime notizie gossip – Iniziano già i primi scontri di gelosia tra Giulia e Andrea che da poco tempo sono tornati a far coppia fissa. L’influencer per definizione Giulia De Lellis tradita in passato da Damante va su tutte le furie quando scopre che il Dj veronese ha messo un like su Instagram alla sua ex, Sara Croce. Il problema però non è semplicemente il like sullo scatto al quale il Damante ha espresso il consenso, ma la tipologia di foto alquanto provocante.

Ci risiamo: “Giulia che non l’ha presa benissimo…”

La notizia è diventata subito virale tanto che la rivista di Alfonso Signorini ha pubblicato lo scoop dichiarando: “Il dito malandrino di Andrea Damante ha schiacciato un like per commentare una foto della sua ex fidanzata Sara Croce, frequentata subito dopo la rottura con De Lellis, con la quale è tornato il “sereno”. Gesto che non è passato inosservato, soprattutto a Giulia che non l’ha presa benissimo”.