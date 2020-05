Federica Pellegrini nuovo volto della campagna di Michelin: “Prestazioni fatte per durare”

Nuova partnership tra Federica Pellegrini e Michelin. La campionessa olimpionica e la casa produttrice di pneumatici danno il via ad una collaborazione tutta nuova e lanciano un’originale campagna pubblicitaria. Il nuovo progetto di Michelin, che coprirà il biennio 2020/2021, prende il nome di “prestazioni fatte per durare”. Nulla di più azzeccato per l’industria leader nella produzione di pneumatici e una campionessa mondiale come Federica Pellegrini.

Come afferma Marco Giuliani, Direttore Commerciale Michelin Italia: “Federica Pellegrini con la sua lunga carriera sempre al vertice rappresenta al meglio il concetto di Performance fatte per durare”.

L’hashtag #UnNuovoViaggio: Federica Pellegrini e Michelin per il rispetto dell’ambiente

La filosofia di Michelin non è solo quella di garantire le massime prestazioni, ma garantirle nel rispetto dell’ambiente, quindi l’azienda ha lanciato l’hashtag #UnNuovoViaggio. Lo scopo dell’hashtag è quello di rappresentare l’obiettivi primario di Michelin: “il massimo impegno nei confronti dei nostri clienti e dell’ambiente che ci circonda“. Federica non nega il suo entusiasmo, infatti, la stessa campagna pubblicitaria la accompagnerà anche alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

La Pellegrini ha trovato in questa partnership una spinta in più: “l’Olimpiade è il massimo per un’atleta e essere stata scelta per rappresentare il concetto di Performance fatte per durare è per me motivo di orgoglio. Impegnarsi a restituire il massimo a chi crede in te è anche una questione di rispetto”.

Tutto questo entusiasmo non fa altro che creare un barlume di speranza in questo momento buio. Quindi non resta che aspettare le Olimpiadi di Tokyo 2021 e tifare per la nostra Nazionale di nuoto.